Simeone non ha dubbi: “Il Napoli è magico, ma non abbiamo tempo per sognare…”

Il “Cholito” Simeone è entrato nel cuore dei tifosi del Napoli alla velocità della luce. La sua passione in campo è contagiosa, i suoi “sogni che si avverano” combaciano con quelli della tifoseria napoletana che nella “garra” del figlio di Diego Pablo “Cholo” Simeone, vedono la voglia di emergere di questi “ragazzi terribili”.

Il “New Deal” di Roosveltiana memoria dettato da Giuntoli e avallato da De Laurentiis ha come front-man il genio di Kavaratskhelia, con alle spalle la freschezza di un Raspadori in stato di grazia, la convinzione che ha Kim nel voler far dimenticare Koulibaly e la dirompente voglia di emergere di questo Simeone qui, capace di rendere i suoi sogni un’aiuto più che reale per gli uomini di Spalletti, basti pensare all’incornata da bomber vero nel big-match di San Siro contro il Milan che ha messo il Napoli nella condizione di non potersi più nascondere.

Intervistato dal “Mattino”, Simeone ha fotografato lo stato dell’arte del Napoli e del suo momento, ricordando come andare alla corte di Spalletti sia stata la prima scelta senza se e senza ma, nonostante altre offerte:

“C’è stato qualcosa di speciale, quasi magico, fin dal primo momento in cui mi hanno parlato di Napoli. Ho avuto altre tentazioni questa estate ma quell’emozione che mi ha dato la parola Napoli non me l’ha data nessuno. Scudetto? Viviamo ogni giorno al massimo. Il Napoli è magico”

Così magico da poter sognare lo Scudetto dopo la testa della classifica presa con la forza a San Siro?

“Il Napoli può continuare a fare quello che sta facendo adesso, vivere ogni giorno al massimo. Tanto si gioca ogni tre giorni, il tempo per sognare è sempre poco”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati