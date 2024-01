Silenzio assoluto.Il Napoli diserta la sala stampa

“Esser ricchi non è questione di danaro. È avere il coraggio di Cambiare”.

Il comportamento “comunicativo” della ssc Napoli non cambia e se possibile peggiora gravemente.

Di anno in anno, si innalza lo spessore economico, si in abissale quello comportamentale.

Sia detto fuori di ogni dubbio, in questo calcio, evadere la conferenza stampa non è solo inelegante ma è soprattutto lesivo di accordi pubblicitari ed economici.

Il Napoli è una azienda ricca ma conserva una mentalità “povera”.

Torino – Napoli 3-0 e nessuno in sala conferenze. Nessuno a parlare. Nessuno ad assumersi la, Responsabilità della sconfitta e della situazione.

Nessuno.

Ne’ Mazzarri squalificato, né Frustalupi tantomeno il direttore Melluso.

Sul campo 3-0, 6-0 tennistico quanto a comportamento e rispetto dei tifosi.

De Laurentiis impone il silenzio assoluto.

Nessuno autorizzato ad aprir bocca.

Mazzarri si dimette?

Non ci credo.

De Laurentiis lo esonera?

Lo stesso.

Silenzio soltanto Silenzio.

Non ci si stupisce. È una modalità ben nota nella gestione aziendale De Laurentiis.

Il Napoli così perde due volte. La prima ha spiegazioni tecniche, la seconda assolutamente no.

È molto più grave.

È irrispettosa.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati