Asd Micri: una eccellenza campana nei settori giovanili

L’Asd Micri è una scuola calcio “d’elite” che svolge la sua attività in provincia di Napoli, nell’area geografica situata tra Volla e Pomigliano d’Arco. Tra avviamento allo sport, fatto in maniera ludica, e settore prettamente agonistico, capace di sfornare talenti in grado di attirare l’attenzione dei principali club nazionali, la Micri rientra certamente nell’alveo ristretto delle eccellenze calcistiche giovanili.

Un pò di Storia

E’ il responsabile della comunicazioni esterne, Terenzio Bissini, a raccontarci la storia della società presieduta da Michele Visone. Un percorso lungo quasi quindici anni, fatto di crescita progressiva e costante, capace di raccogliere consensi tra gli addetti ai lavori e successi nell’attività tesa a scovare e coltivare i giovani talenti.

“Partecipiamo ai campionati regionali organizzati dal Settore Giovanile e Scolastic della Figc e dal Comitato Regionale Campania, dagli Under 19 agli Under 14. Ad oggi le nostre squadre hanno già tutte conquisto l’accesso ai play-off. Al di là dell’aspetto agonistico, tuttavia, mi preme sottolineare il lavoro fatto sull’attività di base, dagli Esordienti (classe 2009) fino ai Piccoli Amici (classe 2016). Per la loro età, queste fasce devono essere curate con serietà e professionalità, associando alla preparazione atletica e alla coordinazione, gli elementi calcistici fondamentali. Dunque, proprio perchè sono in via di continua formazione, fisica ed emotiva, necessitano di un occhio di riguardo particolare. Che la Micri garantisce con istruttori altamente qualificati, Uefa A, B e C, nonchè preparatori e chinesiologi…“.

Senza dimenticare che la Micri ha scelto consapevolmente di partecipare al campionato di Promozione con una squadra composta esclusivamente dai ragazzi cresciuti all’interno del proprio vivaio. Attingendo quasi esclusivamente dai gruppi 2003 e 2004. Chiamati a confrontarsi con i marpioni della categoria, la squadra riesce comunque a tenere bene il campo e togliersi qualche soddisfazione.

Barca e Masia

Con il tempo questo lavoro certosino e capillare teso a costruire i giovani talenti con idonei protocolli tecnici ho consentito alla Micri di scavallare la sede storica di Volla e stringere addirittura un rapporto internazionale con una delle realtà maggiormente interessate a prodursi in casa i giocatori. Ovvero, il Barcellona.

“Dal 2017 ospitiamo l’unica tappa italiana del Campus organizzato dal Barcellona al Sud. Una esperienza collaborativa che ha consentito negli anni la possibilità che alcuni nostri ragazzi potessero partecipare a stage alla Masia, oltre a tornei Barca Accademy World. Ad esempio, recentemente un nostro giocatore, Alessio Baralla (classe 2008) s’è aggiudicato il titolo di capocannoniere del torneo Under 14, nonchè segnato il gol della vittoria in Finale contro i pari età catalani...”.

Formare e poi cedere

Ovviamente, tutto il lavoro svolto dalla Micri va comunque veicolato verso la voglia del gruppo dirigente di consentire ai prodotti cresciuti in casa di spiccare il volo verso altri lidi, cioè il calcio dei professionisti.

“La programmazione ha fatto sempre la differenza. Ad oggi sono tanti i calciatori che sono passati per la nostra scuola calcio e adesso militano tra i professionisti: Marchisano e Giannini (Primavera Napoli), Raggioli, Petrone, Dionisio (settore giovanile Napoli), Rondinella (Messina), Coppola (Benevento) Punzo (Ascoli). Senza dimenticare quelli che giocano in Serie D, tipo Luogo o D’Aniello. Recentemente poi Vincenzo Capone (classe 2006) è stato convocato con la Nazionale Under 16 Dilettantistica per uno stage al Centro Federale di Catanzaro.

Proprio Matteo Marchisano – assistito nel suo percorso di crescita professionale dalla Marat di Mario Giuffredi – recentemente è stato visto più volte a Castel Volturno, richiesto espressamente da Spalletti per sostenere allenamenti e partitine con i “grandi”, preso il Konani Trading Center.

“Orgogliosi che un “nostro” calciatore sia ufficialmente assistito nel suo percorso da Mario Giuffredi. Gli auguriamo il meglio, e che questo sia solo un altro passo verso palcoscenici importanti. Il suo percorso calcistico ha una solo nome: Micri. Dall’estate 2009 sino al passaggio al Napoli, impegno, dedizione e applicazione, congiunta alle sue capacità tecniche hanno fatto sì che potesse guadagnarsi ogni anno le riconferme, e l’attenzione della Marat. Merito anche al lavoro del direttore del settore giovanile del Napoli, Gianluca Grava!”.

Insomma, la Micri è senza dubbio una sorta di oasi nel deserto, che alimenta il panorama calcistico dei settori giovanili, sfornando costantemente eccellenze tra le nuove leve.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati