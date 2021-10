Serie A: avvio di stagione importante per il Napoli targato Spalletti

Per il Napoli di Luciano Spalletti inizia una fase molto delicata in serie A, rappresentata dai prossimi impegni in campionato e in Europa League. Dopo la difficile trasferta di Roma contro la formazione allenata dal tecnico portoghese Josè Mourinho, ci saranno prima la gara interna contro il Bologna e poi ancora la Salernitana, il Verona e soprattutto l’Inter, con la sfida di San Siro del prossimo 21 novembre. Lazio, Sassuolo, Atalanta, Empoli, Milan. Chiuderà il girone d’andata la sfida al Maradona contro lo Spezia, mentre bisogna ricordarlo, il girone di ritorno sarà asimmetrico: non si ripeteranno le stesse gare in sequenza che abbiamo visto durante il girone d’andata.

Il segreto del nuovo Napoli di Luciano Spalletti

La squadra di Luciano Spalletti ha al momento tra le sue qualità migliori l’attacco e la difesa, che ha subito molto poco. Anche durante le gare più sofferte, come ad esempio quella contro la Juventus, vinta in rimonta nel secondo tempo o anche la difficile sfida contro la Fiorentina di Italiano, si è vista non solo una mentalità differente, rispetto alle ultime stagioni, ma anche una costruzione e un’idea di gioco, dove il collettivo crea il giusto supporto per i colpi dei singoli e in particolare di un ritrovato Victor Osimhen, calciatore nigeriano ex-Lilla, classe ’98 che lo scorso anno aveva mostrato sicuramente tutto il suo potenziale, ma il cui rendimento era stato condizionato da un lungo stop a causa di un infortunio alla spalla rimediato durante una convocazione con la selezione della Nigeria. Con un attaccante capace di fare reparto da solo e i soliti direttori d’orchestra a centrocampo e nel reparto offensivo, il Napoli di Spalletti ha saputo mostrare di avere idee, inventiva, ma anche la capacità di soffrire, come si è visto durante alcune sfide di inizio campionato.

Il cammino in campionato per le altre prime della classe: Milan, Inter, e Roma

Napoli a parte, al momento bisogna segnalare come ancora una volta il Milan di Stefano Pioli si stia mostrando in grande condizione, con il solito grande avvio di stagione. Stanno recuperando bene anche un gruppetto composto dalla Lazio di Maurizio Sarri, ma soprattutto la conferma dell’Atalanta di Gasperini e della Juventus di Max Allegri, alla sua quarta vittoria consecutiva. Luci e ombre invece per i campioni d’Italia dell’Inter di Simone Inzaghi, così come per la Roma di Josè Mourinho. C’è da stabilire poi come sarà questa stagione per altre formazioni come la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che ha saputo subito imprimere al gruppo la sua idea di calcio propositivo, mentre Bologna e Udinese hanno mostrato di poter fare un campionato sereno, lontano dalla zona calda della classifica, dove attualmente si trovano invece lo Spezia, la Salernitana, il Cagliari e il Genoa. Il campionato di serie A sta quindi entrando nel vivo della stagione dopo la pausa per la Nations League e gli altri impegni delle nazionali sudamericane. Da questo momento in poi con il calendario fitto di appuntamenti tra competizioni europee e campionato, bisognerà fare i conti con infortuni, diffidati e tutto ciò che andrà a pesare, determinando l’esito finale delle partite più in equilibrio. Un aspetto fondamentale soprattutto per pronostici, quote e scommesse inerenti al campionato di serie A 2021-2022. Bisogna inoltre sottolineare come più degli anni passati il livello attuale della serie A sia salito, con un gruppo di 6-8 squadre che possono tranquillamente puntare al vertice della classifica, di cui il Napoli di Spalletti può fare sicuramente parte da qui al termine della stagione.

