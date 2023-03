Scontri a Napoli tra 600 tifosi dell’Eintracht Francoforte

Scontri in centro tra 600 tifosi dell’Eintracht e polizia, devastati i locali in piazza del Gesù. Tra i tifosi dell’Eintracht anche 250 tifosi dell’Atalanta squadra gemellata con quella tedesca.

Una vera e propria guerriglia si è scatenata a partire dalle ore 17:00 nel centro di Napoli. Negli scontri coinvolti anche ultras del Napoli.

900 gli agenti impegnati in assetto antisommossa che da subito sono intervenuti per bloccare gli scontri subendo diversi danni.

Numerose le auto in fiamme nel centro della città diffondendo paura tra la gente in fuga che scappava per non essere coinvolta.

Clima tranquillo invece nella zona del “Maradona”.

