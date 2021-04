Samp-Napoli, analisi del dominio azzurro

Il Napoli di Gattuso è stato chiamato a una partita da dentro o fuori per la Champions. Dopo la sconfitta contro la Juve nel recupero, gli azzurri avevano la vittoria come unico risultato a disposizione. La Sampdoria di Claudio Ranieri non ha potuto contare sul portoghese Adrien Silva.

Dopo un inizio un po’ lento, il Napoli è venuto fuori, creando tante occasioni. Solo la poca precisione di Politano, in particolare, ma anche di altri compagni dell’ultimo passaggio, ha impedito ai ragazzi di Gattuso di segnare subito. Il gol di Fabian Ruiz è arrivato a coronamento di un’azione spettacolare.

Linee compatte, pressing efficace, sfruttamento delle fasce, gioco a pochi tocchi e movimenti senza palla sono stati le chiavi di un primo tempo tatticamente eccellente degli azzurri. Un Napoli che avrebbe meritato sicuramente almeno il doppio vantaggio, ma che ha peccato di precisione. Stesso discorso anche nel secondo tempo. Tra errori banali e parate di Audero, gli azzurri hanno tenuto in bilico il risultato fino al gol di Victor Osimhen.

La scelta di Ospina di restare in campo ha rischiato di compromettere la gara del Napoli. Gattuso aveva già ordinato il cambio con Meret, viste le condizioni fisiche dell’estremo difensore colombiano. Morten Thorsby lo ha anticipato in maniera netta, proprio perché Ospina, infortunato, non ha avuto l’esplosività per salvare. Il VAR ha poi rilevato una leggera spinta del norvegese, reputata influente dal direttore di gara Paolo Valeri.

L’espressione di gioco azzurra è stata notevole per larghi tratti del match. Diego Demme è stato monumentale. Il tedesco è il frangiflutti fondamentale per le ambizioni di quarto posto. La sua intelligenza tattica e la sua capacità di giocare a pochi tocchi consentono al Napoli di effettuare le transizioni al meglio. Transizioni, a ritmi comunque non indiavolati, nelle quali è maestro Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha segnato, indirizzato la manovra e non ha lesinato la fase difensiva.

Con la squadra al completo è tutto un altro Napoli. Il Napoli di due mesi fa era troppo rovinato causa assenze e ha ricevuto attacchi ingenerosi e inopportuni dal fuoco amico. Il silenzio stampa decretato da ADL ha provveduto a rasserenare l’ambiente, tenendo lontano squadra e allenatore da un covo di arpie.

Molto bene in costruzione bassa la compagine di Gattuso. Le manovre avvolgenti a difesa schierata hanno convinto, ma spesso è mancata precisione. Il 2-0 non rende merito alla grande prova del Napoli, sicuramente una delle migliori del post-Sarri. Altri gol non sono arrivati, tuttavia, a causa della poca precisione. Il rischio beffa è stato scongiurato dal VAR ma Ospina ha giocato con il fuoco.

Dal canto suo, la Samp è sembrata in buona salute. Non ce la sentiamo di dare demeriti a Ranieri e ai suoi ragazzi. La partita dei Blucerchiati è stata in sofferenza soprattutto per indubbi meriti del Napoli.

