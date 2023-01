Rrahmani mantiene la calma: “Scudetto? Siamo a metà strada”

Il Napoli ha vinto il girone d’andata con grande ferocia e stile. 50 punti nella prima parte di annata sono notevoli e la squadra ha un largo distacco sulle altre. 12 punti sul Milan, 13 sulla Lazio, sulla Roma e sull’Inter sono un bottino molto importante. Inoltre a questa velocità le inseguitrici stanno arrancando e di conseguenza solo il Napoli può perdere la bussola del successo. Il Napoli, se manterrà questo vantaggio, potrà pensare di proseguire con maggiore intensità alla Champions League, visto che il girone di qualificazione agli ottavi è stato dominato.

Amir Rrahmani a Radio Kiss Kiss Napoli, come ha riportato SportMediaset, ha parlato della lotta scudetto e della prestazione del Napoli in questa prima parte di stagione: “Cosa ci dice Spalletti? Di essere tranquilli, Anche lui dice che è ancora molto presto. Nello spogliatoio non ne parliamo perché ci sono molte partite e pensiamo solo a prepararci partita per partita. Poi sappiamo che la strada è ancora lunga. Siamo a metà strada. Cosa si prova ad essere a +12? È il segnale del fatto che stiamo andando bene, ma siamo solo a metà strada e speriamo di continuare così. La miglior difesa del campionato? Merito di tutta la squadra perché tutti attaccano e tutti difendono. Poi quando va bene la squadra davanti è molto più facile anche per noi dietro. Stiamo facendo bene con Kim, lui è fortissimo. Abbiamo fatto gol in tutte le partite, solo con la Fiorentina e con l’Inter non ci siamo riusciti. E’ molto più facile quando abbiamo giocatori che tengono bene la palla in momenti difficili, quando siamo sotto pressione riescono sempre a uscire con una bella giocata ed è più facile per noi. Meriti a Spalletti? Sì, il merito è tutto suo. Ha una filosofia di gioco che stiamo seguendo”.

