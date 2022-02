Rrahmani: “Noi faremo il nostro gioco ma il Cagliari…”

Nel prepartita di Cagliari-Napoli, si è espresso ai microfoni di DAZN, Amir Rrahmani, per quanto riguarda il match:

“Il Cagliari gioca molto bene in casa, noi dobbiamo fare il nostro gioco. Questo non dipende dall’avversario, sappiamo di dover fare il nostro gioco per arrivare ai tre punti”

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati