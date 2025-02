Roma-Napoli, Conte pretende massima concentrazione: “Dovremo tirare fuori il meglio da tutti, dovrò essere bravo a…”

Domenica sera il Napoli affronterà la Roma in una sfida carica di emozioni. Il derby del Sole chiuderà la giornata domenicale dove si svolgerà anche il derby tra Milan e Inter. I leader del campionato saranno molto attenti a quanto si realizzerà durante la supersfida, ma dovrà concentrarsi al meglio contro i giallorossi per evitare scivoloni. Infatti la Roma ha giocato e vinto abilmente contro l’Eintracht Francoforte in Europa League e hanno staccato il pass per i playoff validi per la qualificazione agli ottavi (il club romano affronterà il Porto). Questo trionfo ha ridato carica emotiva ai tifosi della Roma e all’ambiente e cercheranno di giocarsela alla pari contro il Napoli. Non sarà facile viste le scorie di Europa League (mentre gli azzurri hanno riposato), ma i giallorossi faranno di tutto per esser pronti a trionfare davanti al proprio pubblico.

Antonio Conte ha presentato la sfida tra il Napoli e la Roma, match che si giocherà allo Stadio Olimpico, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Il gruppo continuerà a voler crescere, è fuori da ogni dubbio, è mentalizzato, sono contento perché alla fine sta anche finendo questo mese di mercato, è inevitabile che in 40 giorni qualcuno che gioca meno possa avere qualche piccolo pensiero di andare a giocare altrove, poteva anche accadere. Sta finendo, vedo l’aspetto positivo della fine, come dissi, tutti quanti sono ben allineati e ben concentrati. Capisco anche tutto, sono stato calciatore, qualcuno avrebbe avuto più spazio altrove, ma restando insieme e completare questo percorso mi dà soddisfazione. Dovremo tirare fuori il meglio da tutti, dovrò essere bravo di fare la differenza con chi c’è. Merito ai ragazzi, mi riempie di gioia vedere come lavorano, la voglia di crescere, al di là di tutto, se siamo pochi a livello numerico, infortuni, loro mi danno disponibilità ed in questi momenti devo guardare cosa ho in casa e non cosa non ho, e fare la differenza con quello che ho in casa”. Il mister ha parlato di mercato: “Nessuno può dire ci siamo rinforzati con l’uscita di Kvara o indeboliti, ma oggettivamente è uscito un campione dalla rosa che ha fatto comunque la prima parte di campionato. Chi mi conosce sa benissimo che non mi isolo, partecipo, cerco di partecipare attivamente a tutte le problematiche societarie per risolvere il problema“.

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato