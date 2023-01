Raspadori: Ecco come reagiremo dopo l’Inter

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Giacomo Raspadori ha analizzato la sconfitta del Napoli a Milano con l’Inter

“Questo periodo di sosta ci ha fatto perdere un po’ di brillantezza, Sicuramente dobbiamo lavorare per tornare a fare il Napoli che siamo stati nella prima fase di stagione. Siamo consapevoli di aver fatto bene e siamo consapevoli di quello che possiamo fare, sta a noi lavorare per riprendere quella mentalità, quell’entusiasmo e e quella qualità nelle scelte in campo che in questa prima partita ci è mancata. Quello che dobbiamo fare è essere il Napoli.

Raspadori continua sulla gestione del ko:

“Quello che conta è come si reagisce dopo dei momenti euforici, che siano una serie di vittorie o una sconfitta. Come non ci si deve adagiare dopo una grande vittoria, non ci si deve buttare giù dopo una una partita non brillante, una sconfitta comunque contro una grande squadra su un campo difficile. C’è da lavorare, da continuare a fare quello che stiamo facendo ogni giorno e riprendere la condizione e l’entusiasmo perché domenica ci aspetta una gara importante. La nostra volontà è quella di reagire. Dobbiamo fare quello che possiamo fare. Quello che ci ha pagato fino ad ora è stato concentrarci su quello che possiamo fare e su quello che su cui possiamo migliorare. Concentrarci su quello su cui sappiamo di essere bravi e dobbiamo metterlo in campo. Sarà comunque una partita tosta. La Samp come abbiamo visto è una squadra in salute. Sta a noi mettere in campo il nostro Napoli e la nostra voglia di esprimerci. Sarò sicuramente una partita in cui dobbiamo fare risultato.

