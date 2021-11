Napoli-Verona: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Il Napoli vorrebbe andare alla sosta per le Nazionali ancora primo in classifica, ma questa volta in solitudine. E il derby di Milano sarebbe l’occasione giusta. Ma prima, chiaramente, dovrà fare bottino pieno contro il Verona.

Probabilmente, gli scaligeri sono tra i peggiori avversari da affrontare in questa fase della stagione. Del resto, hanno già battuto prima la Lazio e poi la Juventus. Quindi cercheranno di sfruttare al meglio il loro entusiasmo.

Nota a margine della partita. La società partenopea ha deciso di ricordare Diego Armando Maradona, indossando per tutte le gare del mese di novembre – contro Verona, Inter e Lazio – una maglia celebrativa.

Qui Napoli

Il dubbio principale di Luciano Spalletti riguarda l’attacco: con Fabiàn Ruiz e Insigne che hanno smaltito i rispettivi affaticamenti, dunque pienamente recuperati, dopo il riposo concesso nell’infrasettimanale di Coppa, resta incerto solo l’impiego di Osimhen nel ruolo di centravanti. Nel caso in cui l’uomo di Certaldo decidesse di non rischiarlo, è pronto Petagna a prenderne il posto, in qualità di prima alternativa.

Ovviamente, non sarà della partita lo squalificato Koulibaly. Torna Ospina tra i pali, con Juan Jesus che sostituisce il centrale senegalese. Politano, Zielinski e il Capitano a comporranno la trequarti offensiva.

Prosegue intanto il lavoro personalizzato funzionale a recuperare Malcuit e Manolas. Entrambi non saranno a disposizione per il match contro gli scaligeri.

Qui Verona

Igor Tudor è fiducioso, il gruppo è in salute. Inoltre, squadra che vince non si cambia. Così il tecnico croato appare intenzionato a riconfermare in blocco la stessa formazione dell’ultima sfida, quella vinta al Bentegodi contro la Juventus, con Dawidowicz, Günter e Casale a difesa di Montipò.

Resta out Ilic, che non ha ancora riassorbito completamente l’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Udinese. Al suo posto Tameze è il favorito nella coppia di mediana con Veloso. Sugli esterni ci saranno gli intoccabili Faraoni e Lazovic.

In attacco, Barak e Caprari a sostegno del miglior giocatore di ottobre, il Cholito Simeone.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

