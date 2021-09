Napoli-Cagliari: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Napoli-Cagliari è una sfida speciale per tanti motivi. Innanzitutto, perchè gli azzurri vorranno continuare a mantenere il trend di risultati positivi, che li hanno portati in testa alla classifica. E contro i sardi cercano la sesta vittoria su sei, in questo inizio di campionato.

Ma questa sera c’è anche il ritorno a Fuorigrotta di Walter Mazzarri, che all’ombra del Vesuvio dal 2009 al 2013 ha lasciato sicuramente un mucchio di bei ricordi. Calcisticamente parlando, i rossoblù, a secco di vittorie e con due soli punti in classifica, hanno assolutamente bisogno di non perdere ulteriore terreno rispetto alla concorrenza, nella lotta per tirarsi fuori dalla bassa classifica.

Qui Napoli

Luciano Spalletti non ha dubbi di formazione. Bensì solide certezze circa l’undici da opporre al Cagliari. Sembra davvero che il tecnico abbia trovato la quadratura del cerchio, sia in merito al sistema di gioco, che oscilla a seconda dell’atteggiamento tattico assunto dall’avversario di turno. Con l’uomo destinato a giocare da sottopunta, che si abbassa o alza a seconda delle fasi.

Ma anche a livello di uomini, Lucianone da Certaldo non sembra intenzionato a stravolgere la squadra. Magari restano in ballo il ballottaggio tra Rrahamani e Manolas in difesa. Nonchè Politano–Lozano sull’esterno. Tuttavia, in questo caso, non si parla di seconde linee, ma di alternanza tra titolari dello steso livello qualitativo.

A proposito di assenti. L’allenatore del Napoli sta recuperando tutti gli infortunati: Mertens, voglioso di rientrare in gruppo, ha spinto sullo staff per convincerlo a esserci. In effetti, ha bruciato le tappe del recupero, che inizialmente era previsto immediatamente dopo la prossima sosta per le Nazionali.

Così come ci sarà pure Demme. Ma chiaramente entrambi sono destinati inizialmente alla panchina.



Qui Cagliari

«So che a Napoli mi stimano. Sono stati anni memorabili, ma la mia testa è solo a Cagliari. Con i suoi problemi da risolvere. Ancora ci serve tempo per crescere, ho provato a dare certezze alla fase difensiva perché il Napoli è una macchina da guerra in ripartenza. Però sono qui da poco e serve pazienza».

Queste sono le emblematiche parole con cui Walter Mazzarri ha presentato il match di stasera nella consueta conferenza stampa della vigilia. Il chè la dice lunga sullo spirito che aleggia all’interno dello spogliatoio rossoblù.

Pochi i dubbi di formazione, con l’allenatore dei sardi che ritrova Godin e Strootman a pieno regime. Ma deve ancora risolvere l’enigma legato a chi farà da compagno d’attacco a Joao Pedro. Anche in tal senso, però, il tecnico ha svicolato, mantendendosi sul vago.

«Keita ci dà profondità e Pavoletti ci aiuta a salire, ma non voglio dare vantaggi».



Le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabiàn Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Dalbert; Nandez, Marin, Strootman, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

