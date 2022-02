Barcellona-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Siamo giunti al giorno tanto atteso. C’é fermento in casa Napoli per la partita che vedrà scontrarsi i ragazzi di Spalletti contro il Barcellona di Xavi.

Il Napoli di Spalletti questa sera dovrà scende in campo con la voglia di vincere, con la consapevolezza di essere una grande squadra atta a scontrarsi con il Barça, sfidando se stessa e le sue pure. Questa sera non devono esservi indugi.

LA POSSIBLIE FORMAZIONE DEL NAPOLI

Spalletti ha le idee abbastanza chiare in merito a chi schiererà, nella sua formazione, questa sera sul campo di gioco del Camp Nou.

Tenendo conto degli assenti come Stanislav Lobotka, Matteo Politano e Hirving Lozano e Axel Tuanzebe ( assente in lista UEFA) i cambi per Spalletti saranno pochi.

L’ipotesi è quella che in porta potrebbe entrare Alex Meret come titolare, passando sulla linea difensiva, Spalletti potrebbe schierare Di Lorenzo, Rrahmani e Koulibaly, il dubbio vi è in merito alla fascia sinistra il dubbio vi è tra Ghoulam e Mario Rui.

Per quanto riguarda il ruolo dei mediani saranno occupati da Fabian Ruiz e Anguissa. Sulla trequarti troveremo: Insigne, Zielinski ed Elmas. Il dubbio rimane per quanto riguarda l’entrata in campo di Osimhen. Il nigeriano vorrebbe giocare e ciò significherebbe entrare dal primo minuto, ma è necessario sottolineare che anche Mertens vuole mettersi in gioco. Ora spetta a Spalletti scegliere tra i due.

Chissà se l’allenatore di Certaldo non si farà condizionare dai commenti adirati dei tifosi in merito all’ultima partita contro l’Inter in cui Mertens ha giocato solo gli ultimi minuti perdendo l’occasione per prendere palla e fare goal.

LA POSSIBILE FORMAZIONE DEL BARCELLONA

Per quanto riguarda la formazione spagnola, Xavi dovrà, anche lui, tener conto dei tanti indisponibili. Sono ben sei i giocatori che non potrà schierare a causa di infortuni mentre per quanto riguarda Dani Alves non entrerà in campo in quanto non in lista UEFA.

La porta sarà difesa da Ter Stegen sostenuto dalla difesa di: Dest, Piqué, Eric Garcia e Jordi Alba. Per quanto riguarda il centrocampo potrebbe essere sostenuto da Pedri, De Jong e Gavi.

Per quanto riguarda la linea d’attacco la scelta di Xavi potrebbe essere quella di schierare i nuovi arrivati in casa Barca: Adama Traoré, Ferran Torres e Aubameyang.

Per Riassumere…

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam(?); Anguissa, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen (?).

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, De Jong, Gavi; Traoré, Ferran Torres, Aubameyang.

