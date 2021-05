Portella: “Napoli? Pericolo altri contagi”

Giuseppe Portella, direttore del laboratorio della Federico II che elabora i tamponi della SSC Napoli è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show:

“Maksimovic, nella normale routine in cui sono sottoposti i giocatori del Napoli, è stato riscontrato positivo. Il giocatore sarà in isolamento e verrà ricontrollato ma non spetterà più al laboratorio che ti dico ma toccherà alla ASL. Alla prima negatività gli sarà consentito di riprendere gli allenamenti. La squadra è stata nuovamente oggi sottoposti a tamponi e farà anche degli esami di tipo sierologico. Speriamo di dare risposta già questa sera. Il pericolo c’è sempre di altri contagi. Fino a domenica Non siamo tranquilli: cinque giorni per scongiurare rischi. Ci sarà un nuovo tampone venerdì oltre a quello effettuato oggi”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati