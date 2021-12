Pistocchi: “Fabio Cannavaro allo Spezia? Ha ambizioni più alte. Il Napoli ha meritato col Milan”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista:

“Fabio Cannavaro nuovo allenatore dello Spezia? Fabio ha vinto tanto in Cina, credo che abbia ambizioni più alte rispetto ai liguri. La vittoria del Napoli contro il Milan? Gli azzurri hanno giocato una grande partita, sono stati più squadra dei rossoneri e per questo hanno meritato il successo malgrado le tante assenze. Il rendimento di Juan Jesus? È stata la sua miglior partita con il Napoli, sebbene abbia commesso degli errori, compreso quello in occasione dell’azione che ha portato all’annullamento del gol di Kessié. Previsioni su Napoli-Spezia? Lo Spezia è lontano parente della squadra ammirata lo scorso anno con Italiano in panchina. Pratica un gioco troppo difensivo, mi sembra che Thiago Motta non ancora sia riuscito a inculcare la propria idea di calcio. La lotta retrocessione? I nuovi presidenti del calcio italiano non mi sembra siano molto competenti, non hanno le idee chiarissime.”.

