Il giornalista RAI, Antonello Perillo, è intervenuto a Radio Marte tracciando un bilancio non positivo sull’esperienza di Lozano a Napoli. Chucky, uno degli acquisti più costosi della storia dei partenopei e dell’era De Laurentiis doveva essere un crack ed invece fatica addirittura a trovare un posto titolare nell’undici di Spalletti, che spesso gli ha preferito Politano sulla destra.

Il messicano, che doveva essere l’erede designato di Jose Callejon, è stato spesso fuori anche per infortunio ma anche in condizioni fisiche ottimali, quest’anno è spesso partito dalla panchina subentrando poi nelle mezz’ore finali. Probabile che Lozano, tecnicamente, sia superiore a Politano ma è altrettanto vero che il Nazionale italiano è più funzionale al gioco corale richiesto dal tecnico di Certaldo, e probabilmente anche calcisticamente più maturo.

“Hirving Lozano ha deluso, nelle poche apparizioni di questa stagione? Quando fu acquisto, fu indicato come giocatore più pagato nella storia del Napoli, eppure non ha mai reso come tale e non lo sta facendo quest’anno. Ricordo che ero scettico anche all’inizio, perché Ancelotti non lo usò mai nel suo ruolo, spostandolo prima punta”.

Perillo spiega però che con Spalletti, Lozano non sta rendendo neanche nella sua posizione naturale:

“Luciano Spalletti lo impiega nel modo più naturale, come esterno destro, dove però è stato un po’ evanescente e incostante. Lozano è sopravvalutato, ma potrebbe fare bene nel sostituire Matteo Politano. Infortunato? Io penso che il Chucky non abbia espresso tutto il suo potenziale. Deve crescere soprattutto sul piano mentale”

L’occasione per Lozano adesso è ghiotta, con Politano ai box per almeno tre settimane:

“Il messicano è apparso nervoso per l’esclusione recente, ma adesso avrà un’occasione importante per mettere seriamente in difficoltà Spalletti. Il suo grande limite è stata la costanza. Speriamo che ne approfitti per smentire tutti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati