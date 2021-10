Perché quest’anno il Napoli può conquistare lo scudetto

Un gioco scoppiettante e un Osimhen da applausi fanno ben sperare

Ora o mai più: il Napoli di quest’anno considerando il calcio spettacolare che sta regalando a tifosi e appassionati non può in alcun modo lasciarsi sfuggire l’incredibile occasione di conquistare lo scudetto. Le premesse ci sono tutte per riuscire in quest’impresa non certo titanica, perché Insigne e compagni mai come in questa stagione scendono in campo con quella concentrazione e con quella convinzione nei propri mezzi che li rendono imbattibili. Per carità, prima o poi anche il Napoli rallenterà, come ha fatto la Juventus nel corso delle prime 3 gare di campionato, e quando succederà dovrà essere bravo Spalletti a entrare nella testa dei suoi ragazzi ricordando loro quanto forti sono stati negli ultimi mesi. Conoscendo la bravura dell’ex allenatore dell’Inter, che durante la sua parentesi nerazzurra è riuscito a conquistare più volte e più volte la qualificazione in Champions League, anche se con qualche brivido, questo compito di sicuro non si rivelerà essere arduo. Ma inutile parlare ora di quel che dovrà eventualmente fare Spalletti per ricompattare i suoi, visto che i suoi oggi sono più che compatti; la linea difensiva, grazie soprattutto al sontuoso Koulibaly, protegge Ospina in maniera impeccabile – i goal subìti dagli Azzurri si contano sulle dita di una mano – e anche gli altri reparti, centrocampo e attacco, funzionano che è una meraviglia! Scusate se non andiamo con ordine e dalla difesa passiamo direttamente a parlare dell’attacco, ma siamo entusiasti per l’incredibile apporto che sta offrendo Osimhen. Il nigeriano non è solo letale e al tempo stesso decisivo in campo – come in occasione del “goal liberatorio” realizzato contro il Torino quando la partita ormai sembrava pareggiata – ma sa anche trascinare i compagni con le sue falcate improvvise. In più occasioni succede infatti che Victor, una volta che prende palla e parte in velocità, riesca ad attirare su di sé le attenzioni di più avversari, che provano in tutti i modi a fermarlo, e così facendo è libero di imbeccare i compagni che lo affiancano. Insigne approfitta spesso di questa situazione di gioco, che gli permette di convergere al centro lasciando partire in questo modo il suo micidiale tiro all’incrocio. Insomma, l’Osimhen di quest’anno è l’acquisto più importante, quello che potrebbe regalare lo scudetto al Napoli, uno scudetto lontanissimo nel tempo, considerando che l’ultima volta il “miracolo” avvenne nel corso della stagione 1989-1990.

Anguissa, che sorpresa!

Oltre all’incredibile apporto di un Osimhen sempre più centrale per il progetto azzurro, c’è poi un Anguissa che sta furoreggiando sulla mediana, e questa cosa onestamente era impensabile fino a prima del suo arrivo sotto il Vesuvio. Era impensabile perché il camerunese era da tutti considerato “solo” un buon giocatore, e invece si è rivelato essere un ottimo giocatore, almeno per questo Napoli che in lui ha trovato un faro in grado di illuminare la via della manovra corale. Insomma, finora il numero 99 sta dimostrando di essere un degno erede di Bakayoko, perché non solo fisicamente è prestante quanto il collega francese ma in aggiunta è anche più tecnico. Un’ottima notizia per la squadra allenata da Spalletti, che visto l’ottimo ruolino di marcia è e sarà chiamata a stupire ancora, confermando le principali quote vincenti Serie A che sono tutte a suo favore. E sono a suo favore perché lo dicono i numeri, quei freddi numeri che non mentono mai e che ci dicono che oggi a livello di goal segnati il Napoli è dietro solo all’Inter, mentre a livello di goal presi non è secondo a nessuno. Merito, come accennato in precedenza, della compattezza tra i reparti, che una volta erano soliti disunirsi, soprattutto quando gli Azzurri si spingevano in massa ad attaccare. Con Anguissa in campo difficilmente questa cosa si ripeterà. E per fortuna, aggiungeremmo noi.

Il jolly Mertens

Se Anguissa è l’acquisto più incredibile dell’era De Laurentiis, almeno a centrocampo, Mertens, fermo ai box per lungo tempo, può invece trasformarsi in un jolly, in una risorsa in più per Spalletti, che d’ora in avanti potrebbe schierarlo come rifinitore a partita in corso. Sì perché il belga, almeno per adesso, difficilmente tornerà a essere un titolarissimo, considerando quanto bene stanno facendo Insigne, Politano, Zieliński e l’insostituibile prima punta Osimhen. Pensare di togliere anche solo uno di questi giocatori adesso è impensabile, perché gli ottimi equilibri su cui è costruito questo Napoli si basano proprio sulla loro presenza. Ecco perché il non più giovanissimo Mertens troverebbe sì il suo spazio ma a gara in corso, quando c’è bisogno di sparigliare le carte e rompere il catenaccio del fortino avversario. Grazie alla sua classe potrebbe con una giocata imbeccare uno dei protagonisti del reparto avanzato, oppure mettersi in proprio e fare la differenza. Il numero 14 in questo continua a essere un fenomeno, un calciatore da cui gli Azzurri non posso prescindere, soprattutto ora che in città si parla di scudetto. Al di là della giusta scaramanzia, l’apporto di questo leader silenzioso potrebbe risultare decisivo, in particolare da metà marzo in poi quando le partite “peseranno come macigni”, per la conquista del tricolore numero 3. I tifosi ci credono (e non lo dicono), anche se il campionato in fondo è appena iniziato e può ancora succedere di tutto.

E se la Juventus…

Il Ciuccio sta bene, benissimo, soprattutto di testa, però non gioca in Serie A da solo! Le squadre avversarie pronte a impensierirlo e a sottrargli la testa della classifica purtroppo ci sono. E una di queste potrebbe essere la Juventus, che è sì partita malissimo ma che oramai ha trovato la cosiddetta quadra. Ancora una volta sono i freddi numeri a dircelo, quei freddi numeri che comunque sono ancora tutti dalla parte del Napoli. Ok Milan e Inter, ma l’avversaria degli Azzurri sarà quasi certamente la Vecchia Signora. Allegri è riuscito, dopo un inizio complicato, a ridarle vigore, attraverso un gioco non certo esaltante ma preciso e chirurgico. In che senso preciso e chirurgico? Nel senso che i bianconeri attaccano quando serve e difendono quando serve, non eccedendo in nessuna delle due fasi. Questa caratteristica è tipica del credo calcistico del suo allenatore, e lo si è visto anche in occasione della sua prima parentesi juventina, e potrebbe rivelarsi vincente qualora il Napoli dovesse mai rallentare. Ma inutile parlare oggi di quel che eventualmente succederà domani.

