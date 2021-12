Pastore: “Napoli sempre penalizzato dagli arbitri. De Laurentiis non è Ferlaino, ecco perché il Napoli non vincerà mai lo scudetto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rosario Pastore, giornalista:

“Il Napoli è penalizzato dagli arbitri? Gli azzurri sono penalizzati da una situazione generale, non penso che gli arbitri lo facciano in malafede, ma, quando si tratta del Napoli, le decisioni vanno sempre in un’unica direzione. Se qualcuno lo afferma, però, viene immediatamente accusato di essere un complottista. L’arbitro Mariani ha inciso in Napoli-Atalanta? Basta pochissimo per indirizzare l’arbitraggio in un certo modo. Non sempre è necessario compiere errori clamorosi, basti pensare alle direzioni di gara di Ayroldi in Napoli-Verona e di Pezzuto in Sassuolo-Napoli. Questi ultimi due arbitri sono pugliesi, il che mi porta a chiedermi cosa abbia fatto di male il Napoli alla Puglia. Aveva ragione Ferlaino quando affermava che era necessario avere le chiavi del Palazzo per pensare di poter vincere. De Laurentiis non è e non sarà mai Ferlaino. Magari il Napoli avesse ancora Ferlaino”.

