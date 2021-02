Passaretti: “Rimonta col Granada? Quasi impossibile”

In una esclusiva intervista a PerSempreNapoli si è espresso Saverio Passaretti, presidente dell’Associazione Italiana Napoli Club, per parlare su vari argomenti riguardanti il Napoli degli ultimi mesi, e anche quelli futuri. Ecco le parole di Passaretti:

Come vede la stagione del Napoli?

“E’ un momento particolare, oggettivamente a questa squadra mancano 7 giocatori importanti. E’ come se all’Inter mancassero Lukaku e Lautaro e alla Juve Ronaldo. Sfido qualunque altra squadra ad avere gli stessi infortuni. E’ un’annata molto particolare e sfortunata come la dice lunga anche l’ultimo episodio di Osimhen. L’unico attaccante di ruolo è caduto ed è successo quello che gli è successo. Abbiamo avuto un assaggio di questa squadra al completo nelle prime giornate e dopo abbiamo subito una serie di infortuni importanti“.

Cosa ne pensa della partita di giovedì? Rimonta possibile?

“Io vedo il calcio in un maniera più cinica. Ipotizzare una rimonta è quasi impossible. Masochisticamente ci sarebbe anche un piacere nell’uscita. In una eventuale uscita ci sarebbe solo il campionato a cui pensare. Quindi l’allenatore ha una possibilità importante di lavorare per 7 giorni coi propri calciatori e non dover giocare ogni 3 giorni. La cosa più importante è il recupero della piena condizione fisica dei titolari, non solo l’aggregamento al gruppo. Si nota con Osimhen che è rientrato ma non è alla sua reale condizione, come inizio stagione”

Pareri sulla stagione di Bakayoko?

“Bakayoko è stato sempre un buon giocatore, anche prima che venisse a Napoli. Le sue ultime esperienze però non lo vedevano titolare come al Chelsea. E’ un giocatore che serviva al Napoli come il pane. Ha trovato altri dieci giocatori nel pieno della condizione fisica per cui il suo apporto si è visto ed è stato evidente. Ora questo non si nota date anche le pessime condizioni dei suoi compagni. Dovranno tornare i titolari per competere alla pari per la Champions”

Gattuso ha sbagliato qualcosa nella preparazione ?

“Questo non sono in grado di dirlo. E’ chiaro che è un campionato cosi anomalo, iniziato prestissimo con una preparazione di 14 giorni. Nessuno infatti comanda sugli altri. L’Inter ha vinto il derby ma può lavorare per 7 giorni senza infortuni. L’aver cambiato lo staff sanitario può aver influito perchè il Napoli degli ultimi anni ci aveva abituato benissimo”

Cosa cambierebbe di questo Napoli attuale? Quale reparto?

“Il Napoli attuale ha problemi in tutti i reparti. Partendo dalla difesa siamo siamo partiti da Ospina-KK-Manolas e siamo arrivati a Meret-Rrahmani-Maksimovic, vi è una bella differenza. E’ anche l’annata peggiore di Di Lorenzo e a sinistra ci sono problemi evidenti con Rui. Bisogna recuperare tutti i titolari”.

Passaretti e il problema comunicazione

Vedendo questo silenzio stampa, ci sono problemi di comunicazione in casa Napoli?

“E’ chiaro che c’è un problema di comunicazione. Ci sono alcune tematiche da affrontare altrimenti non si dichiara silenzio stampa. Magari la società pensa che questo sia il metodo migliore per affrontarli. Personalmente penso che questi problemi si affrontino mostrando fiducia verso il mister. Questo allenatore non sa se sarà riconfermato o meno anche se sembra sia chiaro il quadro. Questo vale anche per altri calciatori che non sanno se rimanere o vorranno andare via se non si va in Champions. I veri problemi inizieranno a Giugno quando si dovrà programmare la stagione successiva. Se non si va in Champions un ridimensionamento è obbligatorio. Purtroppo però alcuni giocatori che potevi vendere prima a molto, ora non varranno quel prezzo”.

Come la pensa su un eventuale esonero Gattuso? E il suo successore?

“Mancano ormai 15 partite. Nessun grande allenatore verrebbe qui. Al massimo può arrivare un traghettatore. Nel calcio succede tutto ma non credo ad un esonero di Gattuso ora. I bilanci si faranno a fine anno. L’anno scorso pensavamo di Gattuso come colui che ha portato gioco ed entusiasmo, poi ovviamente i risultati parlano. Il Napoli se recupera i titolari può tranquillamente rientrare tra le prime quattro.”

Chi vede favorito per la sfida scudetto?

Passaretti sceglie l’Inter:

“Vedo l’Inter molto ben assestata. Il derby è l’emblema. Handanovic ha salvato tre volte i suoi. Le azioni dell’Inter sono state tre e ha fatto tre gol. E questo è significante. Hanno ritrovato Eriksen e hanno Barella che è il miglior centrocampista italiano ora. E poi chi è che non vorrebbe uno come Lukaku, per me sono i favoriti“