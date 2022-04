Manuel Pasqual, ex bandiera della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di “1 Football club” programma radiofonico su Radio 1 Station, per commentare il match in programma domenica. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli arriva da tre vittorie consecutive, nelle ultime cinque solo una sconfitta. A livello di numeri fatti è la migliore, forse la Roma ha fatto 4 vittorie ed un pareggio. La Fiorentina sta facendo un ottimo campionato, sarà una bella sfida. Entrambi hanno un obiettivo davanti, chi per lo Scudetto chi per l’Europa”.

