Paparesta: “Errori arbitrali? Bisogno di spiegazioni”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Gianluca Paparesta, ex arbitro:

“C’è grande confusione e un grande scompiglio con le decisioni da prendere, questo porta un malumore e non a caso un allenatore come Mourinho dice di non essere rispettato lui e i romanisti , non è possibile che da una partita all’altra gli episodi vengono giudicati in maniera diversa. Di chi è la responsabilità? Credo che ci sia una mancanza di comunicazione all’interno della Lega. Il problema è che una settimana prima un arbitro richiama al Var per controllare un rigore e la settimana successiva un episodio simile non viene sanzionato. Il problema è la mancata comunicazione. La dimostrazione è Orsato che dice che sul calcio di rigore non è mai vantaggio, bisogna dare spiegazioni giuste che eviterebbero molte polemiche. Se viene stabilito che ogni contatto viene definito rigore, bisogna dirlo pubblicamente così tutti quanti calciatori compresi saremmo consapevoli”.

