Padovan: “Il Napoli può tranquillamente arrivare in Champions”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Giancarlo Padovan, Opinionista Sky:

“Per me il Napoli può tranquillamente arrivare in Champions, perché ha un calendario migliore. Non do per scontata la qualificazione del Milan e della Juve. Il Napoli ce la può fare e la partita di mercoledì ha dimostrato che non è inferiore alla Juve. Meritava almeno il pareggio. Atalanta? In questo momento è l’unica che credo andrà sicuramente in Champions. La squadra che sta meglio ora è il Napoli. La squadra che sta peggio è il Milan. Se Osimhen avesse segnato contro la Juve, il Napoli sarebbe stato a pari punti e avrebbe avuto il vantaggio dello scontro diretto. Juve? L’incontro Agnelli-Allegri, non è stato un incontro solo di piacere per me, hanno discusso anche della panchina. L’anno prssimo credo sarà automatico il cambio sulla panchina della Juve. Allegri lo vedo in pole position. Agnelli deve riconoscere che Pirlo è stato un errore”.

