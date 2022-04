Orlando: “Il Napoli domenica riuscirà a portare i 3 punti a casa..”

Massimo Orlando, allenatore di calcio ed ex calciatore di Juventus, Reggina, Fiorentina, Milan, Atalanta e Pistoiese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Ecco quanto riportato:

Quali sono le sensazioni in vista di Napoli-Fiorentina?

“Torreira assenza davvero importante. Il centrocampista viola è stato fondamentale in tutta la stagione, sia da un punto di vista di regia della squadra che da un punto di vista di recupero a centrocampo. La Fiorentina penso sia una grande squadra ma il Napoli lo vedo molto carico. Il Napoli penso in qualsiasi modo riuscirà a portare a casa il risultato pieno, anche perché dal pareggio del Milan si può solo trovare ancora più voglia di fare bene”.

