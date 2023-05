Nebbia fitta verso Dimaro

Tornano le conferenze, torna il “difetto” di comunicazione caro alla gestione De Laurentiis.

Difetto del patron e probabilmente del suo modus. A quanto pare, Aurelio ha serie difficoltà a creare veri rapporti di lavoro e collaborazione.

L’elenco è lunghissimo.

Intanto, nebbia su Napoli, navigazione a vista. Si va a Dimaro, con chi, non si sà, ma l’ armatore è solo.

Le porte della stalla sono spalancate e qualcuno è tentato di fuggire. La prima conferenza del nuovo ciclo Napoli, si apre con i dubbi e si chiude con le perplessità.

Il Napoli campione d’Italia, al momento, non “ha” capitano di bordo e primo ufficiale. Strano per non dire unico. Strano ma dato su cui riflettere.

L’azienda Napoli, nelle mani del suo patron ha probabilmente raggiunto il top del suo sviluppo,

tecnico e gestionale e Spalletti e Giuntoli, pare lo abbiano tradotto in passi. Quantomeno si pongono in ascolto ed in attesa.

Escluso si tratti di una questione squisitamente di soldi, resta legge di mercato e la possibilità di confrontarsi.

Il mercato impone la sua legge. Tutti siamo “merce” ed ognuno ha un prezzo.

Spalletti e Giuntoli saranno ancora napoletani?

Lo vedremo.

Intanto se ci fosse chiarezza, saremmo grati.

