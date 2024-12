Napoli-Venezia, Conte: “Speriamo di chiudere il 2024 regalando un’altra gioia ai nostri tifosi”

Dopo aver espugnato lo stadio Luigi Ferraris, grazie alla vittoria sul Genoa per 1-2 del turno precedente, il Napoli apre i cancelli del Maradona alla matricola Venezia in occasione della diciottesima giornata di Serie A. Attualmente i partenopei sono la seconda forza del massimo campionato italiano, dietro la rivelazione Atalanta che si è goduta in Natale in vetta alla classifica. Domani, domenica 29 dicembre, alle ore 15:00 gli uomini di Conte proveranno a sfruttare al massimo il calore del pubblico di casa per portare a casa la vittoria che gli consentirebbe di chiudere il 2024 (anno tutt’altro che esaltante per gli azzurri visto il decimo posto nello scorso campionato) e di riprendersi la testa della graduatoria.

Per quest’ultimo punto il Napoli dovrà sperare in un passo falso della Dea all’Olimpico, nel big match di questa sera contro la Lazio. Dall’altra parte, invece, il Venezia arriva nell’antica capitale del Sud in cerca di continuità dopo i tre risultati utili raccolti nelle ultime uscite. I lagunari sono reduci dalla vittoria sul Cagliari della scorsa giornata e domani proveranno a strappare al più quotato Napoli altri punti per l’obiettivo salvezza. Nella passata stagione il Maradona è stato terra di conquista per Eusebio Di Francesco, al tempo alla guida del Frosinone. I ciociari, sotto la guida del tecnico abruzzese, hanno eliminato dalla Coppa Italia i partenopei di Walter Mazzarri con un sonoro 0-4 e, nel girone di ritorno, hanno costretto al pareggio per 2-2 la squadra allenata da Calzona.

In conferenza stampa Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida interna col Venezia valida per la diciottesima giornata di Serie A. Di seguito le parole del tecnico dei partenopei riportate da Sky Sport.

“Speriamo intanto di chiudere il 2024 regalando un’altra gioia ai nostri tifosi, per festeggiare bene il Capodanno. Sono stati cinque mesi molto intensi, vissuti a manetta. L’ambiente è bellissimo, passionale, allenare una piazza come Napoli ti dà veramente tanto. Allo stesso tempo è una piazza molto impegnativa sotto diversi aspetti, ma personalmente sono molto contento. Il nostro obiettivo è quello di non avere nessun rimpianto. Dobbiamo uscire sempre dal campo con la sensazione di avere dato tutto.

Le insidie maggiori in questo tipo di partite sono il fatto che, essendo ancora in pieno periodo di feste, il pensiero sia ancora rivolto a festeggiare. Questo non lo accetterei, per nessun motivo. Non dobbiamo pensare che sarà facile vincere contro il Venezia, è una squadra con una loro organizzazione e un bravissimo allenatore. Per noi sono in palio tre punti fondamentali, dobbiamo continuare a mettere fieno in cascina, questi sono punti che ci serviranno in futuro.

Scudetto? Non è ancora finito il girone d’andata, quindi mi sembra ancora azzardato parlarne. Poi si possono pensare tante cose, ma mancano due partite per finie il girone d’andata, quindi ci sono ancora più di 63 punti, ero forte in matematica, peccavo in altre materie (ride, ndr). E’ ancora presto, per ora dobbiamo fare punti e dare fastidio alle altre. Stiamo lavorando tanto e vogliamo continuare a crescere. Lukaku? è uno dei 21 giocatori di movimento che abbiamo. Adesso è al top della forma, non dobbiamo aspettare chissà cosa. Lui è Lukaku e le aspettative su di lui sono superiori rispetto ad altri, è un giocatore di spessore internazionale e il suo curriculum porta a creare delle aspettative, deve continuare a fare quello che sta facendo, lo sa benissimo anche lui. Deve mantenere queste aspettative.

Mercato? “Mi sembra di avere già risposto: non affronterò mai questioni di mercato, su di questo c’è il club, deciderà in proposito se c’è da cambiare qualcosa, spetta esclusivamente al club, io ho chiesto soltanto di mantenere i miei 21 giocatori di movimento come numero, in questo modo possiamo mantenere un buon livello anche durante l’allenamento”.

Articolo redatto da Alessandro Cilione

Ultime notizie sul Napoli, dalle competizioni al calciomercato