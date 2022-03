Napoli-Udinese: da domani in vendita i biglietti

Da domani alle ore 14:00 sarà possibile accedere alla vendita per i tagliandi di Napoli-Udinese, in programma il 19 marzo allo stadio Maradona.

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 40,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore€ 35,00

Distinti anello inferiore€ 25,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family. Per questo evento, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Per le prime 48 ore, la vendita sarà riservata ai soli possessori di voucher. In questa fase sarà possibile acquistare un solo biglietto per ogni transazione.

Nunzio Mariconda

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati