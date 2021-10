Napoli, sembrava stregata

Il Napoli serve l’ottava sinfonia, battendo il Torino in una gara al cardiopalma. Una partita che sembrava stregata e che gli uomini di Spalletti avrebbero potuto anche perdere. C’era il rischio di sconfitta nonostante un rigore sbagliato, un palo clamoroso e un gol annullato per pochi centimetri.

Non è stata una grande gara a livello estetico ma non sono mancate le emozioni. Il rigore sbagliato da Insigne ha arrestato l’impeto azzurro, portando il primo tempo a finire a reti bianche. Prima di quel momento, la squadra di Spalletti aveva premuto e aggredito, ma ha subito il contraccolpo. Il Toro ha sbagliato due occasioni in superiorità numerica con conclusioni molto pericolose.

Nella prima parte della ripresa, oltre al gol di Di Lorenzo annullato per offside (sulla regola degli offside su punizioni così ravvicinate una parola è troppa e due sono poche), si registra una clamorosa occasione per Brekalo a tu per tu con Ospina. Occasione fotocopia della parata del portiere colombiano su Orsolini in Bologna-Napoli dello scorso anno. Avesse segnato la squadra di Juric, la gara avrebbe preso una piega diversa.

A un certo punto, dopo le occasioni non concretizzate dalle due squadre, Napoli in primis, la gara sembrava potesse avviarsi sonnecchiante verso uno 0-0. L’azione insistita degli Azzurri, nella quale è stato coinvolto Mertens, è stata premiata dal gol di Osimhen. Altra rete di testa per il nigeriano, ancora una volta con uno splendido stacco.

Non è stata la gara del Napoli più brillante in stagione. Dietro ci sono stati dei problemi, palesatisi con tre clamorose occasioni per gli ospiti. Va sottolineata, tuttavia, la grande mentalità manifestata finora. La compagine di Luciano Spalletti non si è lasciata travolgere dagli eventi, ma ci ha creduto per tutta la gara. Dopo il gol di Osimhen, il quarto d’ora finale è stato di controllo e organizzazione.

Chiosa sul rigore sbagliato da Insigne. Si leggono commenti a dir poco deliranti sulle qualità da rigorista del capitano azzurro. I numeri in carriera (e nelle ultimissime stagioni) smentiscono clamorosamente coloro che mettono in discussione il numero 24. Come se tra i titolari vi fossero Pirlo, Messi, Maradona, CR7 e Roberto Baggio come possibili rigoristi (sic!).

