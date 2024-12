Napoli-Lazio: le probabili formazioni del big match del Maradona

Il secondo big match della quindicesima giornata sarà Napoli–Lazio. Dopo la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia, i partenopei vogliono conquistare i tre punti per poter riprendere la testa della classifica (Atalanta prima grazie alla vittoria sul Milan, ndr). Sarà una specie di ri-match, ma con pesanti cambi rispetto alla sfida di Coppa Italia. Le due squadre sono in forma (anche se i laziali hanno perso contro il Parma nello scorso turno, ndr). Sia Conte che Baroni pretendono i tre punti per poter non solo puntellare la graduatoria, ma anche per il prestigio del match. Da notare come la Lazio contro le big ha sempre steccato (in campionato) tranne che col Milan (2-2 il risultato), mentre il Napoli ha vinto contro la Roma e Milan, pareggiato con l’Inter e Juventus. Quindi la bilancia pende leggermente a favore dei campani, ma come visto in Coppa Italia tutto può cambiare. Come detto ci saranno profondi cambiamenti tattici in ambe le due squadre, ma le ipotesi più concrete vedono gli effettivi che fino ad ora hanno proiettato le due rose in alto in Serie A. Ultima annotazione, la Lazio in settimana affronterà l’Ajax in Europa League e quindi dovrà evitare lo spreco di energie in vista di questa importante sfida europea.

Ecco le probabili formazioni di Napoli e Lazio:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Rafa Marin, Spinazzola, Folorunsho, Zerbin, Ngonge, Neres, Simeone, Raspadori.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila\Patric, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen; Noslin, Zaccagni, Castellanos\Dia. Allenatore: Baroni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Marusic, Patric/Gila, Gigot, Castrovilli, Dia\Castellanos, Tchaouna, Pedro.

