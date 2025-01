Napoli-Juventus è il big match della 22ª giornata, Conte: “E’ un osso duro e nessuno è riuscita a batterla”

Il Napoli giocherà contro la Juventus nel secondo big match consecutivo (dopo aver giocato e battuto l’Atalanta). Le due squadre hanno diversi modi di giocare: quello sfrontato, tattico e offensivo di Conte e quello più contratto e voltato alla difesa quello di Thiago Motta. Inoltre le due squadre hanno diverse classifiche: i partenopei sono leader del campionato con tre punti di vantaggio sull’Inter (che ha una partita da recuperare), mentre i bianconeri stanno lottando contro la Lazio per il quarto posto che significherebbe accesso in Champions League (sempre se non si sbloccherà il quinto posto come l’anno scorso). La Vecchia Signora potrà contrare su giocatori in più giunti dal mercato Veiga e Kolo Muani che possono dare maggiore praticità al gioco di Thiago Motta. Questa è anche la sfida tra due diversi mondi: quello tipico settentrionale “”freddo”” e quello caloroso del sud fatto di grandi gioie e di voglia di buon calcio.

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato la sfida tra il Napoli e la Juventus, match che si giocherà al Maradona sabato alle 18.00, come ha riportato Il Corriere dello Sport: “Ho percepito pure che Atalanta-Napoli e Napoli-Verona non sono partite normali. Ogni partita deve essere considerata come LA partita per mettere fieno in cascina. Queste sono partite come quella di Bergamo che servono per l’autostima, la fiducia e per capire anche a che punto siamo. Sapendo che sono match ad altissimo indice di difficoltà, la Juve è un osso duro e nessuno è riuscita a batterla. La Juve è imbattuta da 21 partite, da quando abbiamo iniziato il campionato non c’è stata una squadra che è riuscita a batterla. Tutti questi demeriti non ci sono. Poi alcuni pareggi potevano essere vittorie e quindi si è creato questo distacco, ma non dimentichiamo che l’anno scorso siamo arrivati a 20 punti dalla Juventus. Oggi ci siamo dimenticati questo gap“.

