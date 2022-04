Napoli, il sogno scudetto non è svanito: intanto un big è allettato da una super offerta…

Due passi falsi che hanno minato totalmente le possibilità scudetto. È questa l’idea della maggior parte dei tifosi del Napoli, dopo la sconfitta interna con la Fiorentina e il pareggio casalingo con la Roma al photofinish. Non tutti, però, la pensano allo stesso modo. Il campionato che stiamo vivendo è molto sui generis: difficilmente, tornando indietro con la memoria, si può arrivare a ricordare una Serie A così equilibrata fino alla fine.

Per Meret il discorso non è chiuso

Così come altri tifosi del Napoli, lo stesso portiere azzurro Meret crede che il discorso non sia chiuso. Non si deve mollare, bisogna continuare a lottare, può essere riassunto con questi due concetti il pensiero del portiere, ribaditi durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. “Sicuramente fa male prendere un gol così agli ultimi minuti (con la Roma, NDR), la vittoria era a un passo, ma dobbiamo accettarlo –ha dichiarato- essere più attenti e ripartire subito. L’umore del gruppo deve essere positivo. Ora è più difficile raggiungere l’obiettivo scudetto, ma non dobbiamo smettere di essere perfezionisti e andare in campo per vincere le partite”.

Ritorno al passato per Spalletti

La prossima sfida azzurra sarà in casa dell’Empoli e per il tecnico Luciano Spalletti sarà un ritorno alle origini. In Toscana, infatti, l’allenatore ha cominciato la sua attività di allenatore. Magari non sarà come quando si affrontavano Lazio e Roma al derby della Capitale, per lui, ma sarà una sfida dal significato sicuramente importante, a prescindere dall’importanza dei tre punti.

Detto questo, la sfida dovrà essere preparata al meglio. Non ci sarà Kalidou Koulibaly, il quale ha rimediato un giallo pesante durante la sfida con la Roma. La coppia centrale sarà quella che per oltre un mese ha fatto cose ottime in inverno: parliamo di Juan Jesus-Rrahmani.

Non tutti forse sanno che questa coppia è riuscita a fornire prestazioni eccezionali: ben 14 partite giocate, 7 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte (di cui una col Barcellona). Sono solo 11 le reti subite, durante un periodo che sembra potesse essere decisivo in negativo per la stagione partenopea. C’è grande fiducia, quindi, per il prossimo impegno del Napoli anche sotto questo punto di vista.

Un big potrebbe dire addio?

La società è inoltre già al lavoro per cercare di muoversi in maniera ottimale sotto il punto di vista del tempismo in ottica futura. Le voci di mercato che si stanno susseguendo in queste ore parlano della possibilità di un addio clamoroso. Parliamo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco sta disputando una stagione mediamente sottotono, ma nonostante ciò è stato messo nel mirino di una big europea, il Bayern Monaco: Il 28enne ha il contratto in scadenza nel 2024 e il Napoli lo valuta attorno a 50 milioni di euro. Ciò però non significa che la trattativa non possa essere portata avanti e che si potrebbe chiudere: potrebbe anche essere decisiva la volontà del giocatore, nonostante abbia un lungo contratto.

