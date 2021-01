Napoli-Empoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

By

A poche ore dall’inizio dell’avventura in Coppa Italia, trofeo di cui il Napoli è detentore, la formazione della squadra partenopea sembra già fatta.

Contro l’Empoli, infatti, Gennaro Gattuso attingerà ampiamente dalla panchina, con l’idea di distribuire il minutaggio tra quelli che al momento hanno avuto meno opportunità di giocare con una certa continuità.

Consentendo, al contempo, di rifiatare a chi finora non l’ha mai fatto.

Spazio, dunque, a Rrahamani, nonostante l’esordio dal primo minuto con l’Udinese sia stato abbastanza problematico. Del resto, l’infortunio muscolare di Manolas obbligherà il centrale greco ad uno stop forzato di almeno tre gare, mettendone in fortissimo dubbio pure la presenza in Supercoppa contro la Juventus.

Al fianco del kosovaro dovrebbe giostrare Maksimovic. Con Koulibaly pronto comunque a riassaporare il campo in corso d’opera. A completare la linea difensiva, Di Lorenzo a destra e Ghoulam sul versante opposto. In porta, Meret dovrebbe essere preferito a Ospina.

Presumibilmente tutta nuova la mediana, con la coppia Demme e Lobotka a costruire dal basso e proteggere la batteria di trequartisti.

Nell’ottica di provare alternative tattiche buone anche per il campionato, Ringhio opterà per un reparto offensivo in cui gli esterni si muovono a piede invertito, con Politano nella sua tradizionale posizione, a destra dello schieramento d’attacco e Lozano a surrogare Insigne.

Elmas prende il posto di sottopunta, con la precisa idea di cantare e portare la croce, provando a evidenziare le sue innegabili qualità tecniche, pur non disdegnando l’abilità nel collaborare con i centrocampisti nella fase di impostazione.

Occhio al centravanti. Gattuso pare che abbia preteso dalla società la conferma di Llorente fino al termine della stagione. Magari contro i toscani potrebbe affidargli una maglia da titolare.

Probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Llorente. A disp.: Ospina, Contini, Hysaj, Koulibaly, Bakayoko, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Mertens, Petagna. All.: Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Cambiaso, Casale, Pirrello, Terzic; S. Ricci, Damiani, Zurkowski; Bajrami; Olivieri, Matos. A disp.: Brignoli, Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Zeppella, Parisi, Mancuso, La Mantia, Stulac, Moreo, Haas, Viti. All.: Dionisi.