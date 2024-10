Napoli, Di Lorenzo goleador inatteso: la rete del Capitano basta per battere il Lecce

Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli ha battuto il Lecce grazie a Di Lorenzo. E’ stata una sfida complicata a causa della buona difesa dei salentini che hanno protetto Falcone ad oltranza, ma alla fine l’ex calciatore della Reggina è riuscito a realizzare il gol dei tre punti. Conte ha voluto dare fiato ai big in vista della sfida contro il Milan e per questo motivo la mole offensiva è stata ridotta rispetto alle prestazioni precedenti. La prima occasione del match è del Lecce con Gaspar, ma il calciatore ha sbagliato il tiro da buona posizione. La risposta del Napoli è stata al quarto d’ora con Ngonge: la calibratura del tiro non è stata perfetta. Rispetto alla passata giornata i salentini non hanno perso la bussola sin dai primi minuti, ma sono apparsi ben organizzati e strutturati. Alla metà del primo tempo l’arbitro Paride Tremolada ha annullato un gol a Di Lorenzo a causa di un fuorigioco su tiro di Olivera. Un vero peccato per il capitano che dopo la doppietta in Nazionale aveva realizzato la rete del vantaggio.

La seconda parte del primo tempo è stato sulla falsa riga del primo: il Lecce che ha provato ad impegnare la difesa del Napoli senza troppa convinzione e i partenopei pronti ad affondare il colpo. Al 32′ buona occasione di McTominay, ma straordinaria la chiusura di Gaspar. Al 37′ primo tiro di Lukaku in questa partita: il belga non è stato troppo rapace in area di rigore e il suo tiro è stato debole. L’ultima azione di questo primo tempo è stata nei piedi di Ngonge, ma buona è stata la risposta di Falcone. Un primo tempo sterile quello che si è concluso al Maradona: il Napoli ha inciso poco e il Lecce si è barricato bene in difesa provando ogni tanto a sistemarsi in fase offensiva.

La ripresa del match si è aperta con gli stessi 11 del primo tempo. Dopo 10 minuti di tatticismo, Lukaku, su sponda di Rrahmani, da pochi metri si è mangiato un gol clamoroso. Primo cambio per Conte: fuori Ngonge e dentra Politano. All’ora di gioco contatto in area di rigore tra un difensore del Lecce e Politano. L’arbitro Tremolada non ha optato per concedere il penalty. Al 68′ una clamorosa distrazione di Buongiorno ha messo in difficoltà Meret. Girandola di sostituzioni: per i partenopei dentro Kvaratskhelia e Raspadori per Neres e Gilmour. Gotti invece ha tolto Banda e Rafia per Sansone e Pierret.

Al 74′ da calcio d’angolo ottimo è stato il colpo di testa di Rrahmani e straordinaria è stata la risposta di Falcone, ma sulla ribattuta Di Lorenzo ha messo in rete. Dopo il gol annullato nel primo tempo, il capitano azzurro è riuscito a portare in vantaggio il Napoli. Dopo 120 secondi è stato Raspadori a sfiorare la rete, ma il pallone si spento sopra la traversa. Altro cambio per il Lecce: fuori Coulibaly e dentro Rebic e poco dopo Pierotti per Oudin. L’ultimo cambio del Napoli è stato Lukaku per Folorunsho. Nei minuti finali nulla da segnalare e dopo 4 minuti l’arbitro ha decretato la fine del match.