Napoli devastante al Franchi: l’analisi di Stellini sulla vittoria contro la Fiorentina

Il Napoli ha battuto nettamente la Fiorentina 3-0 grazie ad un primo tempo splendido di Neres e ad un secondo tempo corale. Le reti su rigore di Lukaku e del sempre presente McTominay hanno regalato 3 punti fondamentali ai partenopei che sono primi in classifica (ma con una partita in più rispetto all’Atalanta). La Fiorentina ha cercato di resistere nel primo tempo alle azioni del Napoli, ma Kean spesso e volentieri è rimasto solo senza appoggio. Beltran nella ripresa ha tentato di opporsi al pressing degli ospiti, ma alla fine non è riuscito nella missione. Molto duttile invece Lukaku che ha svariato in lungo e largo producendo l’assist a Neres e al gol del raddoppio. E’ stata una partita vinta da Conte: il mister ha spesso e volentieri cercato di spronare i suoi, soprattutto l’ex Benfica. Bene anche la difesa che ha sopperito all’assenza (pesante) di Bongiorno.

in conferenza stampa, Cristian Stellini ha analizzato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. di seguito le parole del vice di Antonio Conte riportate da TMW: “Giusto definirla molto importante, per vari aspetti. Il primo è che eravamo su un campo difficile contro una squadra forte e dalla rosa molto ampia. E poi il secondo è che avevamo qualche defaillance e volendo dimostrare l’importanza del nostro lavoro e quanto ci seguono i ragazzi, è ancora più importante. Siamo contenti, ringraziamo tutto il gruppo di lavoro che ha dato solidità alla squadra nonostante le assenze. Ci portiamo con noi grande energia dalla vittoria, i ragazzi devono essere orgogliosi di quanto fatto da inizio anno. Siamo contenti perché anche chi ha giocato meno ha fatto una grande partita. Oggi ci sentiamo addosso questa maturità ma dovremo dimostrarla di partita in partita. Eravamo consapevoli di dover ricostruire qualcosa di importante e il merito va ai ragazzi, dal primo giorno hanno dato grande disponibilità, con voglia di tornare ai livelli abituali del Napoli. Non facciamo paragoni con le stagioni passate: stiamo guidando la squadra in un bel lavoro, che riempie di orgoglio. La partita di oggi dimostra che i ragazzi ci seguono”.

