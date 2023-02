Napoli Cremonese: 59 volte primi

Ballardini è arrivato troppo tardi. La cura è tardiva. Si vede una lieve efficacia ma è tardi. Serve troppo tempo per vedere la guarigione. Determinazione, poco più. La Cremonese ha un piede in B e sportivamente ci dispiace. Ci dispiace perché per paradosso, i grigiorossi, sono una delle squadre più vere viste al Maradona. Se la gioca a dispetto della classifica, del tenore tecnico e dell’evidente divario. Il risultato è soltanto un dettaglio. 20 minuti aperti, qualche scambio di cazzotti alla pari e poi discesa.

51 punti di differenza al minuto 70. Lo ripetiamo 51 punti di differenza. Con 40 ci si salva. Lo scorso anno alla Salernitana bastarono 31. Quest’anno potrebbero bastare 30, forse meno. Samp e Cremonese non hanno ancora raggiunto i 10.

Incredibile a Febbraio. Con 51 punti si “rischia” di andare in Conference.

È un campionato mediocre dal quarto posto in giù. Un divario enorme. Un abisso.

Al minuto 75, sul 3-0, firmato da Elmas, dopo Kvaratskhelia ed Osimhen, diventa accademia.

Entrano Raspadori, Ndombele ed addirittura Demme. Partita corretta, un solo cartellino giallo. Freddo a Fuorigrotta ed animi riscaldati dal coro che accompagna il percorso. La capolista se ne va. 16 punti di vantaggio sull’Inter fino a domani sera. Mal che vada saranno 13 con una gara in meno. 59 punti sono qualcosa che si sostituisce a qualunque analisi.

Superato con maturità l’esame testa – coda.

Superato in scioltezza.

Bravo Napoli. Bravo Napoli 5.0.

59 volte bravo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati