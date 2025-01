Napoli, Conte: “Stiamo facendo un percorso e dobbiamo continuare così se vogliamo avere ambizione”

Al termine di Atalanta-Napoli, vinta dai partenopei, Antonio Conte è intervenuto nel post gara per commentare il match: “La partita era impostata in maniera molto chiara; non volevamo andare a prenderli sempre quando avevano palla loro. Poi capita che a volte salta la prima pressione e ti fanno abbassare, ma siamo stati sempre propositivi. Credo che la chiave sia stata questa, anche rispetto all’andata. Sono partite che si giocano ad altissima intensità. Oggi abbiamo tenuto botta a una squadra che lavora da anni con Gasperini. Noi cerchiamo di migliorare nella fase di pressione per essere come loro. Questa è una squadra che ha avuto dei netti miglioramenti, facendo il proprio percorso. E in questo percorso abbiamo perso anche dei giocatori importanti. Bisogna continuare. Io sono molto contento e lo ribadisco ogni volta perché so di incontrare dei ragazzi che hanno voglia di lavorare e migliorare, altrimenti non si potrebbe spiegare questa classifica e queste prestazioni. Loro mi hanno dato tanta disponibilità”.

Conte prosegue: “Penso che oggi il Napoli sia una squadra che può dare fastidio. Questo era il nostro obiettivo. Dobbiamo continuare così, ma siamo soddisfatti perché ce la siamo giocata a viso aperto. Siamo una squadra che deve difendersi attaccando e pressando. Dobbiamo proseguire su questa via se vogliamo essere una squadra europea con delle ambizioni. Ritmo da Scudetto? Andiamo veloci e non vogliamo togliere il piede dall’acceleratore. Poi sappiamo benissimo che siamo in cima in classifica e non vogliamo tornare giù, ma non c’è solo la volontà nostra. Ci sono le altre squadre da affrontare e anche le squadre forti come Atalanta, Inter, Juventus, Milan e Lazio. Possono dare fastidio anche loro. Stiamo facendo qualcosa di straordinario, anche in mezzo alle difficoltà. Ora bisogna esaltarsi e non lamentarsi. Io di lamentele non voglio sentirne da nessuno”.

Articolo redatto da Christopher Weiss

