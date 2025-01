Napoli, Conte analizza i punti di forza della Fiorentina: “E’ la squadra che produce più picchi di velocità durante la partita”

Il Napoli giocherà contro la Fiorentina in una vera e propria sfida di alta classifica. La prima supersfida dell’anno di Serie A vedrà due squadre che hanno regalato svariate emozioni ai propri tifosi. I partenopei hanno cancellato la passata stagione grazie ad Antonio Conte che ha reindirizzato i binari e ridato lustro all’ambiente. I Gigliati invece in casa hanno vinto con quasi tutte le big e dimostrato di essere una squadra di livello e di grandi doti. Sarà quindi una partita molto sentita visto che i tre punti saranno pesanti per gli obiettivi di entrambe le rose. La distanza tra il Napoli e la Fiorentina è di 9 punti (ma la Viola ha una partita da recuperare), anche se si analizzano i gol realizzati, i toscani sono in leggero vantaggio. Dunque la sfida al Franchi sarà un vero e proprio banco di prova per entrambi i club e lo spettacolo sarà grande protagonista.

In conferenza stampa Antonio Conte ha presentato la sfida tra il Napoli e la Fiorentina, match che si giocherà al Franchi domani alle 18.00, come riportato da SkySport: “La Fiorentina è una squadra che sta facendo benissimo, ha degli ottimi giocatori, è la squadra che produce più picchi di velocità durante la partita, a dimostrazione che ha giocatori molto forti in campo aperto. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita e continuare a crescere. Questi sono momenti che ci devono far capire ancora di più l’importanza di essere squadra. Oggi abbiamo 41 punti grazie a tutti i giocatori che abbiamo, in questo percorso tutti hanno contribuito ed è la cosa più importante, perché non dobbiamo dipendere da niente e da nessuno. Non c’è Kvaratskhelia. L’infortunio fa parte della stagione, fa parte di ogni squadra. Fino ad adesso siamo stati più che bravi a sopperire le assenze, come con Lobotka e adesso con Buongiorno e Kvara, il cui problema al ginocchio non è del tutto guarito. Adesso ha avuto un affaticamento muscolare e adesso c’è da sopperire all’assenza di Politano. Cercheremo col lavoro di squadra di fare del nostro meglio”.

