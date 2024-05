Tra pochi minuti il Napoli e il Bologna scenderanno in campo per il primo anticipo di questo sabato di Serie A. Ecco le scelte di Calzona e Thiago Motta per questo importante match di Serie A:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Urbanski, Aebischer; Ndoye, Zirkzee, Odgaard. Allenatore: Thiago Motta