Napoli-Barcellona: gli spagnoli vanno a un ritmo diverso.

Analizzando, il più possibile a freddo, la partita di ieri, si vede un quadro preciso: nei primi 45′ di gioco (c’è stato davvero poco da vedere nel secondo tempo, quando le speranze di qualificazione sono state evidentemente spazzate via dal goal di Pique) il Barcellona ha dimostrato che, in questo momento, è semplicemente di un’altra categoria rispetto al Napoli.

La parola chiave, che rappresenta tutto il divario con il grande calcio europeo, è intensità. I giocatori blaugrana correvano a un ritmo diverso, muovevano il pallone a un ritmo diverso, attaccavano l’avversario a un ritmo diverso, pensavano a un ritmo diverso. Dal fischio d’inizio gli azzurri sono stati travolti da questa aggressività, non riuscendo mai a prendere il controllo della partita e restando costantemente in balia dell’avversario.

Attenzione, non si sta riducendo la grande prestazione degli uomini di Xavi a puro atletismo, tutto l’opposto. Il salto di livello sta proprio nel far esprimere quella qualità tecnica eccelsa che al Barça non è mai mancata (e nemmeno al Napoli), a velocità asfissianti. Proprio per questo, quello che il Barcellona ha fatto vedere ieri sera, definisce di nuovo i catalani come top clup europeo, con ambizioni ben più alte dell’Europa League.

E il Napoli?

Gli azzurri, che non stanno certo vivendo il miglior momento di forma, escono forse un po’ ridimensionati dalla doppia sfida. La qualificazione è stata giocata alla pari solo per i primi 45′ al Camp Nou. In quella prima frazione abbiamo visto forse il miglior Napoli della stagione, per caratura del match e padronanza del gioco. Dal rigore di Ferran Torres, uno scontro perfettamente alla pari si è trasformato in un massacro per gli uomini di Spalletti.

La rosa azzurra, fatta eccezione per pochi interpreti, non ha certo l’intensità e il ritmo, come qualità principali. Tra le big italiane, infatti, è quella che si basa meno su questi valori, ma non potrebbe essere altrimenti. In assenza della grande fisicità dell’Inter, o dell’aggressività di Atalanta e Milan, Spalletti ha valorizzato al massimo i palleggiatori e i giocatori tecnici. Le poche eccezioni sono, non a caso, quelle individualità che tanto abbiamo esaltato questa stagione: Koulibaly, Osimhen (gli unici due giocatori che nel primo tempo sono sembrati almeno della stessa categoria degli spagnoli) e l’assente Anguissa. Un altro elemento che gioca molto sull’aggressività è proprio Juan Jesus, che resta una nota positiva dell’ultimo periodo.

Troppi duelli persi

Ricapitolando, un Napoli (fisicamente in difficoltà già col Cagliari), si è trovato ad affrontare una squadra quadrata, convinta, sempre in pressione e sempre in controllo. Il risultato è stato evidente, Jordi Alba ha giganteggiato su un Elmas sempre spaesato, Busquets padrone incontrastato del centrocampo e del match, che annulla uno Zielinski a tratti assente. Fabian Ruiz, che in quel primo tempo in Spagna aveva gestito l’uscita del centrocampo in maniera impeccabile, e Demme, sempre più lontano dai livelli dell’anno scorso, succubi di De Jong e Pedri. Qui c’è da fermarsi un attimo e togliersi il cappello: ieri sera Frenkie De Jong, spaziando sulla trequarti azzurra, tra Di Lorenzo, Fabian e Rrhamani, ha dato una prova totale: dinamismo, tecnica, visione, quel goal all’incrocio, e tutto con una facilità disarmante.

Osimhen, spesso ignorato o isolato, ha lottato e si è dannato, ha preso il rigore, ma non poteva fare di più senza sostegno. Mario Rui, a cui veniva riservato forse il compito più duro, ha temporeggiato e provato ad arginare le accelerazioni di Adama Traore, e non era probabilmente possibile far di più in quella situazione.

Conclusioni

Inutile fare tragedie, ma restano molti punti interrogativi. Nei singoli il Barcellona era nettamente superiore, e va riconosciuto. Gli episodi negativi, dal rigore su Juan Jesus del Camp Nou all’angolo che ha portato al goal di Jordi Alba, e certamente questo non ha favorito quella che sarebbe stata un’impresa. É innegabile, però, che si poteva fare di più: da un deludente Rrhamani, fondamentale quest’anno ma sempre insicuro in questa doppia sfida, passando per Zielinski. Il polacco ha dimostrato tanto, ma non può assentarsi quando l’agonismo si alza. Elmas, che tanto si è rivelato utile con le varie assenze, dovrà trovare stabilità ed equilibrio, Demme è apparso profondamente sotto categoria. Infine Spalletti, se per passare serviva la serata perfetta, ha lasciato la squadra in balìa dell’onda blaugrana per 45, dolorosi, minuti.

