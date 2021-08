Napoli-Ascoli: 1-1 il primo tempo

Dal nostro inviato a Castel di Sangro

Napoli-Ascoli: un Napoli lento e prevedibile pareggia il primo tempo contro l’Ascoli nella prima amichevole del ritiro estivo di Castel di Sangro. Troppo scolastico il gioco messo in campo dai giocatori azzurri che, con la formazione titolare, pur se mantenendo il possesso palla non sono mai riusciti ad impensierire più di tanto la formazione avversaria. La sblocca comunque al 10′ Lorenzo Insigne su calcio rigore assegnato dall’arbitro per un fallo in area subito da Osimhen. Al 30′ di gioco l’Ascoli però pareggia su una disattenzione della difesa napoletana con Bidaoui che approfitta della dormita di Mario Rui. Il ritmo è si di una amichevole estiva ma non dimentichiamoci che tra due settimane esatte inizierà il campionato.

Seguiteci anche su www.persemprecalcio.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati