Napoli: 3 agosto! Il giallo di Villa Stuart

Nelle ultime ore sta impazzando nel web un’indiscrezione riguardante il club SSC Napoli.

A quanto pare la società di Aurelio de Laurentiis ha prenotato una visita medica per il 3 agosto alle ore 11.30.

A rilasciare questa notizia è stato il noto giornalista Luca Cerchione, il quale ha voluto specificare di prendere la notizia con le pinze in quanto la fonte non è attendibile al cento per cento.

Infatti al momento non si conosce l’identità della persona che si dovrebbe sottoporre alle visite mediche.

Dalle ultime notizie di calciomercato però si potrebbe ipotizzare che il giocatore che si dovrà presentare a Villa Stuart sia Giacomo Raspadori.

Il classe 2000 ,in contatto con la squadra allenata da Luciano Spalletti già da diverse settimane, sembrerebbe abbia trovato l’accordo con il club del Patron DeLa. Un contratto di cinque anni per la cifra di 2.5mln di euro.

In questo quadro c’è un elemento che non deve essere tralasciato, la volontà di Raspadori.

Il giovane del Sassuolo infatti dichiara di voler fortemente entrare a far parte del club azzurro in quanto vede nella squadra del Golfo di Partenopee l’occasione d’oro per la sua carriera.

Gli unici scogli da superare sono: il benestare del Sassuolo e l’addio di un azzurro Ounas.

Una volta risolti queste due punti, Raspadori può firmare il contratto con il Napoli.

Se realmente fosse lui a doversi presentare a Villa Stuart, significherebbe che a inizio settimana conosceremo non solo il nuovo azzurro ma sapremo anche le sorti dell’algerino.

Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sul giallo di Villa Stuart

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati