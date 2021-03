Milan-Napoli: la vittoria di Gattuso

Il Napoli di Gattuso ha espugnato San Siro, battendo il Milan per 1-0 grazie a una rete di Matteo Politano a inizio ripresa. La partita è stata ricca di volti e sfaccettature. Tra queste non si può non menzionare l’episodio finale, ovvero il tocco di Bakayoko nei confronti di Theo Hernandez, non reputato da rigore da parte del direttore di gara.

Il Napoli non poteva pretendere di disputare 90 minuti e dominare contro una signora squadra contro il Milan. Questi ultimi hanno reagito con rabbia e coesione. Nella ripresa il Napoli ha sofferto, Osimhen non è partito bene quando è entrato, ma il nigeriano si è ripreso, prendendo tanti palloni di testa. Giocare ogni tre giorni è decisamente più semplice. Gli Azzurri hanno ripreso il volto naturale, con i rientri degli assenti che hanno restituito la fisionomia di inizio campionato.

Il Milan vede l’Inter allontanarsi ma ha perso una partita in cui non ha assolutamente demeritato. Nel caso di Pioli le assenza hanno inevitabilmente pesato. Ibra e Bennacer sono calciatori chiave, poi i rientranti non erano lucidi. Mancavano anche Romagnoli e Kjaer, elementi che si sono aggiunti alla folta lista di assenti. Dopo il gol preso, i rossoneri si sono gettati in avanti, non trovando il gol proprio perché mancava un bomber di ruolo. C’è l’episodio polemico dell’intervento di Bakayoko su Theo Hernandez. Va sottolineato inoltre il salvataggio straordinario di Maksimovic su Brahim Diaz.

Un Maksimovic che ha giocato un match dai due volti. Primo tempo con varie incertezze, soprattutto posizionali, ripresa con ottimi interventi. Gara positiva anche di Koulibaly, al netto di qualche errore. Tra i rossoneri, Tomori ha messo in evidenza le solite doti atletiche fuori dall’ordinario. Kessié, uscito stremato per far posto a Meité, è quello che ha maggiormente risentito delle tante partite ravvicinate.

Il gol del Napoli è stata un’azione stupenda. Paradossalmente, il passaggio di Hysaj, che sembrava lungo, ha forzato Zielinski a servire Politano con i giri giusti. La partita di oggi certifica, ancora una volta, che l’albanese è di gran lunga l’esterno sinistro più adatto. Con buona pace di chi attaccava Gattuso per la scelta.

Nel primo tempo gli Azzurri hanno portato avanti una sorta di gegenpressing molto ambizioso, con frequenti recuperi palla e occasioni potenziali. Qualche problema nelle scalate difensiva ha comunque lasciato varie volte scoperta la retroguardia. I centrocampisti del Milan hanno perso un tempo di gioco fondamentale. In più, Leao non sempre si è mosso bene. La miglior azione del portoghese è stata quella in cui ha preso il tempo a Koulibaly, per poi impattare male.

Che il Milan potesse essere stanco per la coppa era possibile, ma Pioli ha turnato parecchio. Sono rientrati alcuni calciatori fondamentali. Proprio questi ultimi, tuttavia, non erano al massimo della condizione fisica. Ci si aspettava un Napoli più brillante atleticamente, ma un elemento chiave come Mertens è ancora lontano dal 100%. Se il catalizzatore della manovra offensiva non è in gran forma, ne risentono gioco d’attacco e pressing.

Il Milan è atteso da una partita chiave come quella di Europa League contro il Manchester. Il gol segnato in trasferta dà un piccolo vantaggio. Serve però fare decisamente meglio in attacco: senza Ibra si fa dura. Il Napoli, con la settimana tipo, ha le carte in regola per riprendere un’ottima marcia. Serviranno però altre vittorie consecutive per rientrare appieno nella lotta Champions.