Mertens è l’unico che vuole restare, ora palla a Giuntoli

Sono diversi i contratti del Napoli, che, a giugno, scadranno: Insigne ha già firmato per il Toronto, e se ne è parlato abbondantemente, ma nella lista sono presenti anche Ospina, Malcuit, Ghoulam e Mertens. La situazione più in bilico riguarda proprio il belga, a Napoli dal 2013 e già nella storia del club, ha espresso volontà di restare, nonostante interessamenti dalla MLS e dal Qatar.

Il contratto, firmato nel 2020, dava al Napoli la possibilità di prolungarlo alle stesse cifre per un altro anno, indipendentemente dai piazzamenti del club o dalle prestazioni del giocatore. Nonostante anche questa stagione il belga stia dando dimostrazione di grande qualità e affidabilità, la società non sfrutterà la clausola. Si sta lavorando per abbassare il monte ingaggi: l’attuale stipendio di Mertens è di 4,8 milioni netti, uno dei più alti della squadra, e la politica di “sopravvivenza” del club è abbastanza evidente. Questo appare un problema superabile, il giocatore sembrerebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio per venire incontro alla società, dunque con le giuste trattative potrà arrivare la fumata bianca. Intanto, però, se da un lato Mertens dichiara amore alla città e al club, la società non si espone, Giuntoli, nel prepartita di Napoli-Fiorentina, ha rimandato tutti i discorsi a giugno.

Finita questa stagione, con o senza la qualificazione in Champions, si potranno finalmente valutare le questioni irrisolte dei rinnovi di contratto e anche dei riscatti di Anguissa e Tuanzebe. In ogni caso, dopo mesi in cui sono state diverse le dichiarazioni infelici di diversi personaggi, è confortante la figura di un giocatore tanto fondamentale sul campo, quanto perfettamente integrato nel mondo Napoli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati