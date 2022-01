Al centro del dibattito in casa Napoli, è sempre attuale la questione Meret: parte dell’ambiente, inclusi diversi addetti ai lavori, considera ancora Meret un possibile crack del calcio italiano, ma dopo un paio di anni complessi, molti sono concentrati sui suoi limiti.

Meret, al Napoli dal 2018/19, è arrivato dall’Udinese 21enne come promessa del calcio italiano. Si è presentato rispettando le aspettative, a tratti superandole, e il periodo di Ancelotti, tanto scuro per la squadra, ha lasciato il giovane portiere come una delle poche note positive. Giovane, italiano, talentuoso, sembrava poter rappresentare la spina dorsale del Napoli del futuro. I problemi sono arrivati con la gestione Gattuso, improvvisamente veniva chiesto a Meret molto gioco coi piedi, lacuna evidente del portiere. Ha iniziato dunque a trovare spazio Ospina, più maturo, sicuro di sé e con piedi più educati. Nonostante tutto l’ambiente supportasse Meret a gran voce, il colombiano si è conquistato gradualmente il posto sul campo, e Meret ha perso tutte le certezze. Questo, ad oggi, sembra il vero limite dell’italiano: appare sempre insicuro e poco carismatico, aspetto che mette in difficoltà tutto il reparto difensivo, vedasi uscite e retropassaggi.

Quale sarà il futuro?

Nonostante tutto, Meret oggi ha 24 anni, qualche stagione di gavetta in un club come il Napoli, e ancora tutta la carriera davanti a sè. Inoltre, in scadenza a giugno, Ospina probabilmente lascerà Napoli, e Meret potrebbe essere scelto e responsabilizzato come primo portiere. Intanto, riprendono i dibattiti sul valore del giocatore, ma gli argomenti, che siano fiduciosi o meno nella crescita del ragazzo, non sono così agli antipodi. Pino Taglialatela, allenatore, a Marte Sport Live: “Meret? Ha tutte le caratteristiche per diventare un grandissimo portiere, forse ha avuto problemi di personalità, dev’essere più sicuro e avere più personalità”. Meno ottimista Enrico Fedele, sempre per la stessa trasmissione: “Da un punto di vista di patrimonio tecnico è un ragazzo ben fornito ma è un po’ muto e non ha una personalità. Se Ospina non dovesse rinnovare? Ci vuole un altro portiere, per me Meret non va bene per il futuro del Napoli.“

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati