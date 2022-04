Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore italiano, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb di questo weekend calcistico, ecco le sue dichiarazioni:

Quale squadra tra le prime tre ha l’organico migliore?

“Io continuo a fare i complimenti a Pioli, per me il Milan non ha l’organico di Inter e Napoli. Che sia lì è quasi un miracolo. Ibra e Giroud? Uno a 40 anni, l’altro 35. Se li paragoniamo agli attaccanti di Napoli e Inter, scelgo sempre gli altri. Giroud sta bene ma quando è entrato Ibra, qualcosina in più ho visto. La sola presenza mette in soggezione l’avversario forse. Credo che Ibra se sta decentemente bene, qualcosa sposta ancora”.

