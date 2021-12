Marolda: “Il calcio ha pensato di essere al di sopra anche di una pandemia. Il Napoli ha bisogno di acquistare un centrale difensivo e un terzino sinistro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista:

“La decisione di non far partire la Salernitana per Udine? È servita per evitare la diffusione del Covid, è giusto che vengano rispettate le disposizioni sanitarie. Il sistema calcio ha pensato di essere al di sopra anche di una pandemia. La positività di Insigne? Dobbiamo renderci conto che siamo in piena emergenza. Fin quando il vaccino non raggiungerà tutto il mondo e non solo i paesi più ricchi, ci saranno sempre nuove varianti e non usciremo più da questa situazione”.

Marolda e il mercato del Napoli

“Il Napoli è alla ricerca di un difensore? Gli azzurri hanno un buco storico sulla fascia sinistra. Si è aspettato a lungo il recupero di Ghoulam, che però non c’è mai stato. La cessione di Manōlas sicuramente comporta che debba esserci un investimento anche nel pacchetto dei difensori centrali. Ci sono nomi interessanti sul mercato italiano ed estero che possono essere acquistati a prezzi non eccessivi. La vittoria contro il Milan rende il Napoli la rivale principale dell’Inter? Sinceramente mi sono stancato di vedere il Napoli solo come rivale e mai come favorita. Il successo di Milano è stato fondamentale per consolidare il piazzamento Champions e allontanare le avversarie che si stanno pericolosamente avvicinando. Perché il Napoli non ha soldi da investire? De Laurentiis vuole ridurre il monte ingaggi, ma la situazione economica dei partenopei è sicuramente più florida rispetto a quella degli altri club italiani. Il caos societario della Salernitana? Serve una norma che vieti le multiproprietà nel mondo del calcio. È stato assurdo far iniziare il campionato a una squadra che poi rischia di sparire a metà stagione, falsando pesantemente l’intero torneo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati