Nel prepartita sky di Granada-Napoli, è intervenuto in studio Matteo Marani, noto giornalista, per parlare degli azzurri:

“Ho fiducia nello spirito del Napoli. Tante volte abbiamo parlato della posizione di Gattuso ma hanno ritrovato la fiducia nella vittoria con la Juventus. Rimane in emergenza ma hanno riavuto Osimhen. E’ importante non solo a livello di gol, ma anche per le possibilità di giocate che offre, l’aiuto per la difesa e tutto il resto. Sarà una grande partita.”