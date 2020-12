Mandarini (Cds): “Novità su Osimhen entro giovedì”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabio Mandarini, Corriere dello Sport: “Osimhen tornerà dalla Nigeria, dove sta festeggiando il suo 22° compleanno, tra domani e giovedì. Se l’iter dei tamponi dovesse rallentare il suo rientro – come già successo una volta – rientrerebbe dopodomani. A quel punto si avrà un quadro più chiaro sulla sua condizione e decidere se dovrà tornare in Belgio per delle terapie oppure potrà rientrare a Castel Volturno.

Tra domani e dopodomani andrà in scena questo controllo chiave per capire se Osimhen potrà essere recuperato nelle prossime due settimane o per la Supercoppa con la Juventus. Non credo che l’infortunio di Mertens sia grave, nonostante le immagini viste a San Siro, sia a lui che a Lozano è andata molto bene. Per quanto mi risulta, Mertens finisce questa settimana il ciclo in Belgio e tornerà a Napoli la prossima settimana.

Ciò che penso, del mercato di gennaio, è che il Napoli non farà granché dal punto di vista degli attaccanti. Osimhen sta meglio, siamo vicini al rientro e non credo ci sia la necessità di interventi in attacco per il Napoli. Vedo grande serenità nell’ambiente Napoli, zero tensioni. Attualmente è in copertina il rinnovo di Gattuso, ma so di un accordo con una stretta di mano. Ognuno guarda le cose sue, ovviamente, si fanno le proprie valutazioni e per un matrimonio ci vogliono due sì. Le due sconfitte consecutive ed il pareggio con il Torino lasciano dei segni amari, perché il Napoli ha una rosa profonda come mai nell’Era De Laurentiis che meriterebbe qualche ambizione in più: non gira bene”.