Ecco le parole pronunciate ai microfoni di SKY, da parte del dirigente del Milan, Paolo Maldini, sul suo ex compagno Rino Gattuso:

Hai abbracciato Gattuso? Per te è un grande allenatore?

“Sì, un allenatore in evoluzione continua. Ci siamo visti dentro questa volta invece che fuori. E’ un allenatore in continua evoluzione, come lo è il calcio. Per rimanere al passo coi tempi devi essere aperto mentalmente e lui lo è, anche se hai avuto altre idee da giocatore magari”.