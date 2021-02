Maksimovic e Giuntoli ai microfoni DAZN

Nel prepartita di Genoa-Napoli, si è espresso ai microfoni di DAZN, il difensore del Napoli Nikola Maksimovic. Ecco le parole del serbo:

“Casi di covid? E’ normale in questo periodo. Ci ritenevamo una squadra fortunata per i pochi casi, ora è capitato a KK e Ghoulam. Abbiamo avuto tutti paura giustamente, per fortuna solo a loro due è capitato, ora tutti gli altri sono pronti. Kalidou ci ha messaggiato prima della partita, ci ha dato la giusta carica, è un elemento importante dentro e fuori dal campo. Ci manca come persona e giocatore ma siamo carichi per vincere”

Parla Giuntoli

Nel prepartita di Genoa-Napoli, ha parlato, come consuetudine, anche il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli:

Le partite sono tutte importanti, veniamo da un periodo terrificante. L’Atalanta era sulle gambe nel secondo tempo di oggi. Stasera è un risultato che vale doppio, sarà una battaglia, giochiamo con una squadra che è molto in forma, per noi sarà un test e il risultato sarà molto importante.

Come è stata la vigilia? Denunciamo assenze molto importanti e altri che mancano da tanto tempo. La logistica è stata particolare. I nostri dottori si sono attivati, siamo in regola con molto sacrificio. Siamo in pochi ma cercheremo di dare il massimo

Futuro? Sono sei anni che sono a qui, ho ancora tanti anni di contratto. Ho un bellissimo rapporto con la società e non vedo perché devo parlare del mio futuro”.