Luciano Moggi è sicuro: Maurizio Sarri allenerà il Napoli

Il Napoli ha ufficializzato Calzona come nuovo allenatore della prima squadra. L’attuale tecnico della Nazionale della Slovacchia ha accettato di tornare in Campania per guidare la squadra campione d’Italia. Una scelta che è stata dettata dalla non particolare influenza di Walter Mazzarri in queste settimane: la squadra ha fatto peggio di Garcia e di conseguenza il Presidente De Laurentiis ha deciso di esonerarlo. Nella mossa del numero uno del Napoli ci potrebbe essere un asset nascosto: ovvero quello del ritorno di Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio sta vivendo una stagione di alti e bassi clamorosi e sembra che il suo tempo sulla panchina dei biancocelesti si sia esaurito.

Basti vedere le poche conferenze stampa che realizza in campionato e quella sensazione di frustrazione dopo l’ennesimo mercato poco idilliaco da parte di Claudio Lotito e della dirigenza. Inoltre ad accendere questa possibile fiammella è stato Luciano Moggi che sul suo blog pubblicato da Libero ha scritto: “Il Napoli che cambierà ancora allenatore: arriva Calzona ed è il terzo dopo la partenza di Giuntoli. La mossa Calzona, ct della Slovacchia e storico vice di Sarri, potrebbe far supporre l’ennesimo colpo di scena di De Laurentiis per la prossima stagione: il ritorno sulla panchina napoletana di Maurizio Sarri“.

